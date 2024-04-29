С 1 мая отменен временной промежуток использования дневных ходовых огней вне населенного пункта. Теперь со светом нужно ездить постоянно. За нарушение этого правила предусмотрен штраф.

Ранее вне населенного пункта с 1 октября по 1 мая водители должны были включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар. Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.10.2023 №1105 такой временной промежуток отменен, и теперь с включенным светом нужно ездить постоянно.

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В полиции уверяют, что основная цель указанных изменений в ПДД - это уменьшение аварийности. Даже ссылаются на европейские исследования. Если верить European Commission "Daytime running light" применение дневных ходовых фар уменьшает количество многосторонних дневных аварий на автомобилях примерно на 5–15 %.

При наложении штрафа полиция ссылается на часть вторую статьи 122 КУоАП, в частности, за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 510 грн.