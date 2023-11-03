Верховный суд усложнил возможность обжаловать в суде штраф полиции. Уже несколько лет штраф полиции дешевле оплатить, чем обжаловать.

До марта 2020 года каждый гражданин мог оспорить штраф полиции за нарушение ПДД без уплаты судебного сбора. Такой вывод был предоставлен Верховным Судом Украины в постановлении от 13.12.2016 г. по делу №543/775/17.

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Однако в постановлении от 18.03.2020 г. по делу № 543/775/17 Большая Палата Верховного Суда сформулировала противоположную правовую позицию. А именно отметила обязательность уплаты судебного сбора по этим делам в размере 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Следовательно, с 18.03.2020 г. граждане потеряли право на указанные льготы и должны уплачивать судебный сбор. На сегодняшний день это 536,80 грн. (2684х0,2 = 536,80 грн.).

В Верховной раде был зарегистрирован законопроект №3424. Им предполагалось освобождение от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием штрафов ПДД. Необходимость этого закона объяснялось тем, что обычно сумма судебного сбора превышала сумму штрафа. Поэтому работники полиции, понимая ограничение доступа граждан к правосудию, часто выписывают штрафы за нарушение ПДД без имеющихся на то оснований.

Однако данный законопроект так и не дошел до второго чтения. Вероятно, кому-то было важно не допустить поток таких дел в органы правосудия. Поэтому этот вопрос был снят с рассмотрения Верховной Радой.

16 августа 2023 г. Верховным судом вновь рассматривался вопрос уплаты судебного сбора при обжаловании штрафа полиции за нарушение ПДД. Постановлением от 16.08.2023 по делу №212/3575/22 Верховный суд определил, что при обжаловании постановлений полиции за нарушение ПДД гражданин должен заплатить 536,80 грн. судебного сбора