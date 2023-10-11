Теперь водителя такси могут оштрафовать не только за нарушение Правил дорожного движения, но за невыданный пассажиру чек: с 1 октября машины такси должны иметь кассовые аппараты для расчетных операций.

Наказание предусмотрено за предоставление услуги без использования РРО (регистраторы расчетных операций). Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины в своей инфографике (см. ниже).

Основанием для этого есть требования п. 1 ст. 3 Закона об РРО. Там четко сказано, что предприятия, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или безналичной форме «при оказании услуг в сфере услуг, обязаны проводить расчетные операции на полную сумму предоставления услуги через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы РРО с распечаткой соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций или в случаях, предусмотренных Законом с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг».

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"С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона", – говорится в сообщении Налоговая служба.

Штраф за неиспользование РРО за невыдачу фискального чека составляет 100% стоимости товаров/услуг. Если налоговая заметит это нарушение повторно, штраф составит до 150% суммы услуги.

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Кроме того, налоговая может налагать следующие штрафы:

510 грн - за непредставление отчетности, связанной с применением РРО, и за отсутствие контрольной ленты на РРО.

5100 грн - за использование РРО, в конструкцию которого были внесены изменения, не предусмотренные документацией производителя кассового аппарата/разработчика программного обеспечения.

за нарушение порядка проведения расчетов - 34-85 грн с лица, не использовавшего РРО (продавца, кассира), и 85-170 грн - с должностных лиц субъекта хозяйствования;

за непредоставление покупателю/клиенту возможности рассчитаться электронными платежными средствами — 1700–3400 грн с должностных лиц предприятия.

Что касается самих кассовых аппаратов, то они находятся в свободной продаже. Такие устройства используются в сфере малой торговли, ресторанах и кафе, службах доставки или кондукторами/контролерами в общественном транспорте. Кроме того, существуют специальные приложения для смартфонов, выполняющих функцию РРО.

РРО может совмещать кассовый терминал, принтер чеков, сканер, платежный функционал. Фото: cvp.tax.gov.ua

На территории боевых действий или возможных боевых действий эта норма закона не действует, за отсутствие устройства РРО и наличный расчет таксистов там не штрафуют.

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