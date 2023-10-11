Відтепер водія таксі можуть оштрафувати не лише за порушення Правил дорожнього руху, але за невиданий пасажиру чек: з 1 жовтня машини таксі повинні мати касові апарати для розрахункових операцій.

Покарання передбачено за надання послуги без використання РРО (реєстратори розрахункових операцій). Про це нагадала Державна податкова служба України у своїй інфографіці (див. нижче).

Підставою для цього є вимоги п. 1 ст. 3 Закону про РРО. Там чітко сказано, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі «під час надання послуг у сфері послуг, зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму надання послуги через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок».

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"З 1 жовтня до суб’єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосуватись штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону", – йдеться у повідомленні Податкової служби.

Штраф за невикористання РРО за невидачу фіскального чека становить 100% вартості товарів/послуг. Якщо податкова помітить це порушення повторно, штраф становитиме до 150% від суми послуги.

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Окрім того, податкова може накладати такі штрафи:

510 грн — за неподання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО, та за відсутність контрольної стрічки на РРО.

5100 грн — за використання РРО, у конструкцію якого були внесені зміни, які не передбачені документацією виробника касового апарату/розробника програмного забезпечення.

за порушення порядку проведення розрахунків — 34–85 грн з особи, яка не використала РРО (продавця, касира), та 85–170 грн — з посадових осіб суб’єкта господарювання;

за ненадання покупцю/клієнту можливості розрахуватися електронними платіжними засобами — 1700–3400 грн із посадових осіб суб’єкта господарювання.

Щодо самих касових апаратів, то вони є у вільному продажу. Такі пристрої застосовується у сфері малої торгівлі, ресторанах та кафе, службах доставляння чи кондукторами/контролерами у громадському транспорті. Окрім того, існують спеціальні програми для смартфонів, які виконують функцію РРО.

РРО може поєднувати касовий термінал, принтер чеків, сканер, платіжний функціонал. Фото: cvp.tax.gov.ua

На території бойових дій чи можливих бойових дій ця норма закону не діє, за відсутність пристрою РРО та розрахунок за готівку таксистів там не штрафують.

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