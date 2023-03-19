Є небагато професій, успіх в яких настільки залежить від автомобіля, як в роботі таксі. Яка машина краще для такої служби? "Авто 24" зробив короткий огляд можливих варіантів.

Вимоги до таксомотора з одного боку нескладні, з іншого – суворі. Свій відбиток на перелік кондицій накладає рівень розвитку суспільства. Сьогодні пересічні легкові автомобілі “в стандарті” мають високий комфорт, тож клієнти таксі часто не хочуть сідати в бюджетні машинки – при тому що доплачувати за підвищену комфортність теж не завжди готові.

Більшість таксистів задовільнилися б просто безвідмовною машиною з доступним утриманням. Але клієнти і фірми-агрегатори потрібують більшого.

Але ця проблема, як і всі інші технічно-транспортні питання, перекладається вже на таксиста. А у великих містах свої ліміти накладають також компанії, які забезпечують онлайн-сервіси з пасажирських перевезень: Uklon, Bolt, Uber тощо. І не рахуватися з ними не можна, адже в українських мегаполісах викликати таксі по-старому, через телефон, вже не виходить.

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Вимоги до машини таксі

Зустрічні вимоги до автомобіля таксі висувають з одного боку власник-водій, а з іншого – пасажири або компанія-оператор, через яку вони виходять на водія. Умови ці часом протилежні, але владнати їх треба ще до покупки машини, потім буде запізно.

Від пасажирів (компанії-посередника):

Чотиридверний кузов, причому деякі компанії-посередники вимагають, щоб це був лише седан чи мінівен;

Вік не старше 1998 – 2010 р.в. в залежності від міста, компанії-оператора і класа, в якому буде реєструватись і працювати машина;

Відсутність пошкоджень кузова;

Певний рівень комфорту (лише у певних класах): шкіряна оббивка сидінь, темний колір, кондиціонер.

Чим вище клас машини, тим більше можна заробити на перевезеннях. Але без промоутера у вигляді фірми-посередника тут точно не обійтися.

Від водія

Невисока ціна;

Надійність;

Невисока витрата пального;

Невисока вартість запчастин і ремонту.

Чим вище класом автомобіль, тим у більш високому класі перевезень він може використовуватись. Відповідно, більшим буде і заробіток.

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Що головне в машині для таксі

Як і кожен автомобіль, що купується “для роботи”, майбутній таксомотор обирають за критеріями, відмінними від сімейного авто.

Залишок ресурсу . В ідеалі для роботи в таксі бажано купувати нову машину. А якщо вживану, то вона має бути з мінімальним зносом. Підтоптаний автомобіль буде постійно “висмоктувати” гроші з гаманця таксиста, а крім того, простої в роботі через затримки на СТО будуть приносити додаткові збитки. Нарешті, маючи машину з великим пробігом, можна “нарватись” на капітальний ремонт двигуна, трансмісії, а то й кузова;

. В ідеалі для роботи в таксі бажано купувати нову машину. А якщо вживану, то вона має бути з мінімальним зносом. Підтоптаний автомобіль буде постійно “висмоктувати” гроші з гаманця таксиста, а крім того, простої в роботі через затримки на СТО будуть приносити додаткові збитки. Нарешті, маючи машину з великим пробігом, можна “нарватись” на капітальний ремонт двигуна, трансмісії, а то й кузова; Тип двигуна. Мотор бажаний максимально простий, без високотехнологічних систем типу турбонаддуву, безпосереднього впорскування бензину тощо. Уникайте даунсайзингових моторів з малим об’ємом і зменшеною кількістю циліндрів – вони майже постійно працюють “на повну силу”, швидко зношуються і часто не підлягають капітальному ремонту;

На ринку все менше зручних для таксі моделей з атмосферними бензиновими моторами – невибагливими та придатними для встановлення ГБО.

Тип пального . Дилема з серії “хто краще – брюнетки чи блондинки”. Дизелі економічні, але дорогі при покупці та використовують більш дороге ДТ. Натомість бензинові мотори простіші конструктивно, а головне – дають змогу змонтувати ГБО і економити на пальному до 40%. Зважте на те, що в дизеля є багато систем та вузлів, які дуже дорогі в ремонті, а ще на те, що абсолютна більшість свіжопригнаних машин на вторинному ринку – саме дизельні. Багато що говорить той факт, що ті таксопарки, які комплектуються новою технікою, закуповують переважно бензинові машини з ГБО.

. Дилема з серії “хто краще – брюнетки чи блондинки”. Дизелі економічні, але дорогі при покупці та використовують більш дороге ДТ. Натомість бензинові мотори простіші конструктивно, а головне – дають змогу змонтувати ГБО і економити на пальному до 40%. Зважте на те, що в дизеля є багато систем та вузлів, які дуже дорогі в ремонті, а ще на те, що абсолютна більшість свіжопригнаних машин на вторинному ринку – саме дизельні. Багато що говорить той факт, що ті таксопарки, які комплектуються новою технікою, закуповують переважно бензинові машини з ГБО. Ходова частина. Мало хто при підрахунку собівартості експлуатації враховує конструкцію підвіски – а даремно! Якщо буде можливість обирати, майбутньому таксистові краще відмовитись від екземпляра з багатоважільною підвіскою та дисковими гальмами на задній осі, з великими дисками коліс під дорогу низькопрофільну гуму.

Не всі знають, що такі навороти зустрічаються в більш потужних версіях масових моделей, але відсутні в базових комплектаціях.

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Конкретні моделі

Список конкретних моделей, які шанують таксисти, постійно змінюється – в залежності від реалій ринку. У невеликих містах перевізники все ще добивають представників “старої гвардії“ у вигляді “Ланосів” та перших “Логанів”. Що цілком логічно, особливо з можливістю використання ГБО.

Недорогі та практичні сімейні моделі (типу Skoda Rapid, VW Polo Sedan, Peugeot 301), які почали випускати для небагатих країн наприкінці 2000-х, добре підходять на роль таксі.

У великих містах картина інша, наприклад, в Києві пасажирів здебільшого перевозять машини 2010 - 2018 р.в., причому в столичних агрегаторів вік машини, яка допускається до реєстрації, обмежений 1998 – 2005 р.в. Найбільш типові моделі такі:

Дизельні. Renault Megane, Peugeot 301, Citroen C-Elysee

Газ/бензин. Peugeot 301, Citroen C-Elysee, Hyundai Sonata, Kia К5, Skoda Rapid, Scala, Kamiq, Toyota Corolla, Camry, VW Polo

Гібридні. Toyota Prius, Kia Optima, Honda Civic

Ці машини (а також деякі інші) щодня працюють в режимі таксомоторів на вулицях великих українських міст. Тобто це реально придатні для такої роботи моделі, звісно, за умови підбору правильного типу двигуна та технічного стану.

Рекомендація Авто24

Засвоївши приведену в статті інформацію про автомобілі, ви маєте з іншого боку скласти собі маркетингову картину території, на якій збираєтесь таксувати. Придивіться до автопарку таксі у населеному пункті, потусуйтеся в місцях, де заправляються і п’ють каву водії таксі й прислухайтеся до їхніх розмов. В ідеалі було б затоваришувати з кимось з майбутніх колег, щоб він поділився з вами своїм досвідом експлуатації машини в режиму таксі. Адже успіх вашої роботи насправді буде залежати не лише від характеристик автомобіля, а й від його відповідності специфіці регіону.

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