Есть немного профессий, успех в которых настолько зависит от автомобиля, как работа в такси. Какая машина лучше для такой службы? "Авто 24" сделал краткий обзор возможных вариантов.

Требования к таксомотору с одной стороны несложны, с другой – строги. Свой отпечаток на список кондиций накладывает уровень развития общества.

Сегодня рядовые легковые автомобили "в стандарте" имеют достаточно высокий комфорт, так что клиенты такси часто не хотят садиться в бюджетные машинки – при том что доплачивать за повышенную комфортность тоже не всегда готовы.

Большинство таксистов удовлетворилось бы просто безотказной машиной с доступным содержанием. Но клиенты и фирмы-агрегаторы требуют большего.

Но эта проблема, как и все другие транспортно-технические вопросы, переводится уже на таксиста. А в больших городах свои лимиты накладывают также компании, обеспечивающие онлайн-сервисы по пассажирским перевозкам: Uklon, Bolt, Uber и т.д. И не считаться с ними нельзя, ведь в украинских мегаполисах вызвать такси по старинке, по телефону, уже не получается.

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Требования к машине такси

Встречные требования к автомобилю такси выдвигают с одной стороны владелец-водитель, а с другой – пассажиры или компания-оператор, через которую они выходят на водителя. Условия эти иногда противоположны, но уладить их нужно еще до покупки машины, потом будет поздно.

От пассажиров (компании-посредника) :

Четырехдверный кузов, причем некоторые компании-посредники требуют, чтобы это был только седан или минивэн;

Возраст не старше 1998 – 2010 г.в. в зависимости от города, компании-оператора и класса, в котором будет регистрироваться и работать машина;

Отсутствие повреждений кузова;

Определенный уровень комфорта (только в определенных классах): кожаная обивка сидений, темный цвет, кондиционер.

Чем выше класс машины, тем больше можно заработать на перевозках. Но без промоутера в виде фирмы-посредника здесь точно не обойтись.

От водителя

Невысокая цена;

Надежность;

Невысокий расход горючего;

Невысокая стоимость запчастей и ремонта.

Чем выше класс автомобиля, тем в более высоком классе перевозок он может использоваться. Соответственно, больше будет и заработок.

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Что главное в машине для такси

Как и каждый покупаемый "для работы" автомобиль, будущий таксомотор выбирают по критериям, несколько отличным от семейного авто.

Остаток ресурса . В идеале для работы в такси лучше покупать новую машину. А если подержанную, то она должна быть с минимальным износом. Потрёпанный автомобиль будет постоянно "высасывать" деньги из кошелька таксиста, а кроме того, простои в работе из-за задержек на СТО будут приносить дополнительные убытки. Наконец, имея машину с большим пробегом, можно нарваться на капитальный ремонт двигателя, трансмиссии, а то и кузова;

. В идеале для работы в такси лучше покупать новую машину. А если подержанную, то она должна быть с минимальным износом. Потрёпанный автомобиль будет постоянно "высасывать" деньги из кошелька таксиста, а кроме того, простои в работе из-за задержек на СТО будут приносить дополнительные убытки. Наконец, имея машину с большим пробегом, можно нарваться на капитальный ремонт двигателя, трансмиссии, а то и кузова; Тип двигателя. Мотор желателен максимально простой, без высокотехнологичных систем типа турбонаддува и непосредственного впрыска бензина. Избегайте даунсайзинговых моторов с малым объемом и уменьшенным количеством цилиндров – они почти постоянно работают "в полную силу", быстро изнашиваются и часто не подлежат капитальному ремонту;

На рынке все меньше удобных для такси моделей с атмосферными бензиновыми моторами – неприхотливыми и пригодными для установки ГБО.

Тип топлива . Дилемма из серии "кто лучше – брюнетки или блондинки". Дизели экономичны, но дороги при покупке и "питаются" более дорогим ДТ. Напротив, бензиновые моторы проще конструктивно, а главное – позволяют смонтировать ГБО и экономить на топливе до 40%. Учтите, что у дизеля есть много систем и узлов, очень дорогих в ремонте, а еще то, что абсолютное большинство свежепригнанных машин на вторичном рынке – именно дизельные. О многом говорит тот факт, что те таксопарки, которые комплектуются новой техникой, закупают чисто газовые или бензиновые машины с ГБО.

. Дилемма из серии "кто лучше – брюнетки или блондинки". Дизели экономичны, но дороги при покупке и "питаются" более дорогим ДТ. Напротив, бензиновые моторы проще конструктивно, а главное – позволяют смонтировать ГБО и экономить на топливе до 40%. Учтите, что у дизеля есть много систем и узлов, очень дорогих в ремонте, а еще то, что абсолютное большинство свежепригнанных машин на вторичном рынке – именно дизельные. О многом говорит тот факт, что те таксопарки, которые комплектуются новой техникой, закупают чисто газовые или бензиновые машины с ГБО. Ходовая часть. Мало кто при подсчете себестоимости эксплуатации учитывает конструкцию подвески – а зря! Если будет возможность выбирать, будущему таксисту лучше отказаться от экземпляра с многорычажной подвеской и дисковыми тормозами на задней оси, с большими дисками колес под дорогую низкопрофильную резину.

Не все знают, что подобные навороты встречаются в более мощных версиях массовых моделей, но отсутствуют в базовых комплектациях.

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Конкретные модели

Список конкретных моделей, уважаемых таксистами, постоянно меняется – в зависимости от реалий рынка. В небольших городах перевозчики все еще добивают представителей "старой гвардии" в виде "Ланосов" и первых "Логанов". Что вполне логично, особенно с оглядкой на возможность использования в них ГБО.

Недорогие и практичные семейные модели (типа Skoda Rapid, VW Polo Sedan, Peugeot 301), которые начали выпускать для небогатых стран в конце 2000-х, хорошо подходят на роль такси.

В больших городах картина другая, например, в Киеве пассажиров в основном перевозят машины 2010 - 2018 г.в., причем у столичных агрегаторов возраст допускаемых к регистрации машин ограничен 1998 – 2005 г.в. Наиболее типичные модели таковы:

Дизельные. Renault Meganе, Peugeot 301, Citroen C-Elysee.

Газ/бензин. Peugeot 301, Citroen C-Elysee, Hyundai Sonata, Kia К5, Skoda Rapid, Scala, Kamiq, Toyota Corolla, Camry, VW Polo

Гибридные. Toyota Prius, Kia Optima, Honda Civic.

Эти машины (и некоторые другие) ежедневно работают в режиме таксомоторов на улицах крупных украинских городов. То есть это реально пригодные для такой работы модели, конечно, при выборе правильного типа двигателя и технического состояния.

Рекомендация Авто24

Усвоив приведенную в статье информацию об автомобилях, вы должны с другой стороны составить себе маркетинговую картину территории, на которой собираетесь таксовать. Присмотритесь к автопарку такси в населенном пункте, потусуйтесь в местах, где заправляются и пьют кофе водители такси, и прислушивайтесь к их разговорам. В идеале было бы подружиться с кем-то из будущих коллег, чтобы он поделился с вами опытом эксплуатации машины в режиме такси. Ведь успех вашей работы действительно будет зависеть не только от характеристик автомобиля, но и от его соответствия специфике региона.

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