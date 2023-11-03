Верховний суд ускладнив можливість оскаржити в суді штраф поліції. Вже кілька років поспіль штраф поліції дешевше сплатити, ніж оскаржити.

До березня 2020 року кожен громадянин міг оскаржити штраф поліції за порушення ПДР без сплати судового збору. Такий висновок було надано Верховним Судом України в постанові від 13.12.2016 у справі №543/775/17.

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Проте у постанові від 18.03.2020 у справі № 543/775/17 Велика Палата Верховного Суду сформулювала протилежну правову позицію. А саме – зазначила про обов’язковість сплати судового збору у цих справах в розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, з 18.03.2020 громадяни втратили право на вказані пільги і повинні сплачувати судовий збір. На сьогодні це 536,80 грн. (2684х0,2=536,80 грн).

У Верховній раді було зареєстровано законопроект №3424. Ним передбачалось звільнення від сплати судового збору у зв’язку з оскарженням штрафів ПДР. Необхідність цього закону пояснювалось тим, що зазвичай сума судового збору перевищувала суму штрафу. Тому працівники поліції, розуміючи обмеження доступу громадян до правосуддя, часто виписують штрафи за порушення ПДР без наявних на те підстав.

Проте даний законопроект так і не дійшов до другого читання. Імовірно, комусь було важливо, не допустити потік таких справ до органів правосуддя. Тому це питання було знято з розгляду Верховною радою.

16 серпня 2023 року Верховним судом знову розглядалось питання сплати судового збору при оскарженні штрафу поліції за порушення ПДР. Постановою від 16.08.2023 у справі №212/3575/22 Верховний суд визначив, що при оскарженні постанов поліції за порушення ПДР громадянин повинен сплатити 536,80 грн судового збору.