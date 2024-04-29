Скасовано часовий проміжок використання денних ходових вогнів поза межами населеного пункту. Тепер зі світлом потрібно їздити постійно. За порушення цього правила передбачено штраф.

Раніше поза межами населеного пункту з 1 жовтня по 1 травня водії повинні були вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 №1105 такий часовий проміжок скасовано, і тепер з увімкненим світлом потрібно їздити постійно.

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У поліції запевняють, що основна мета зазначених змін до ПДР — це зменшення аварійності. Навіть посилаються на європейські дослідження. Якщо вірити European Commission "Daytime running light" застосування денних ходових фар зменшує кількість багатосторонніх денних аварій на автомобілях приблизно на 5–15 %.

Під час накладення штрафу поліція посилається на частину другу статті 122 КУпАП, зокрема, за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їхнє переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн.