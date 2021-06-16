В Україні з'явиться дорожній знак, який вказуватиме на небезпеку через мінування. Його затвердив уряд під час чергового засідання.

Розмір знаку становитиме 70 на 140 сантиметрів. На білому щиті в середині буде розташований червоний квадрат з черепом та зхрещеними кістками. Також на ньому буди написано "Увага! Міни" або "Обережно! Міни!".

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Окрім цього, знак буде попереджати, щоб автомобілісти не залишали дороги, оскільки територія вздовж замінована. У випадку виявлення вибухівки люди повинні будуть повідомити про це за телефоном 101.

Раніше інформували, що восени 2021 року набувають чинності нові стандарти безпеки на українських дорогах.