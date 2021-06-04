Нові дорожні знаки з’являться на дорогах вже цієї осені

Восени цього року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні". Про це зазначають на сторінці у Фейсбук Укравтодору.

Основні зміни та уточнення, що внесені в ДСТУ 4100:2021:

зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки та сигнали та доповнено новими дорожніми знаками;

внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;

будуть запроваджені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" та "Кінець платної дороги".

Стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови Кабміну від 9 листопада 2016 р. № 790, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Крім цього додано новий розділ де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Зміни торкнуться і велоінфраструктури, ДСТУ доповнено новими знаками та табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.

Змінено знаки індивідуального проектування. В цій частині змінено шрифт, форма стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.