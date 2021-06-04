Новые дорожные знаки появятся на дорогах уже этой осенью.

Осенью этого года вступают в силу новые стандарты безопасности в части "безопасность дорожного движения. Знаки дорожные". Об этом отмечают на странице в Фейсбук Укравтодора.

Основные изменения и уточнения, внесенные в ГСТУ 4100:2021:

изображение дорожных знаков приведено в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнено новыми дорожными знаками;

внесены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов;

будут введены новые дорожные знаки "автозаправочные/электрозарядные станции", таблички "место для зарядки электромобилей", "платная дорога" и "конец платной дороги".

Стандарт дополнен знаками относительно пограничной полосы в соответствии с постановлением Кабмина за 9 ноября 2016 г. № 790, а также дополнен графическими материалами во избежание неоднозначной трактовки принципа установки и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.

Кроме этого добавлен новый раздел, где указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах и введен отдельный дорожный знак для обозначение диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Изменения коснутся и велоинфраструктуры, ГСТУ дополнен новыми знаками и табличками к дорожным знакам, которые регулируют движение велосипедистов.

Изменены знаки индивидуального проектирования. В этой части изменен шрифт, форма стрелок и введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.