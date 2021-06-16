В Украине появится дорожный знак, указывающий на опасность из-за минирования. Его утвердило правительство во время очередного заседания.

Размер знака составит 70 на 140 сантиметров. На белом щите в середине будет расположен красный квадрат с черепом и скрещенными костями. Также на нем будет написано "Внимание! Мины" или "Осторожно! Мины!".

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Кроме этого, знак будет предупреждать, чтобы автомобилисты не покидали дорогу, поскольку территория вдоль заминирована. В случае обнаружения взрывчатки люди должны будут сообщить об этом по телефону 101.

Ранее информировали, что осенью 2021 года вступают в силу новые стандарты безопасности на украинских дорогах.