Заборонний знак з автомобілем та крапками: що він означає

Новий знак заборони нагадує добре відомий попереджувальний трикутник "сипучий гравій", однак тут малюнок на білому фоні в червоному круглому обідку. З-під машини летять круглі крапочки, хоча це також схоже і на вихлоп. Пояснило призначення цього знаку іспанське видання AS.

Знак R-120 належить до групи заборонних. Він встановлюється на вулицях у міській зоні й вказує на зону низьких викидів, куди транспорту з виском вмістом вихлопних газів в’їзд заборонено. Це не примха уряду Іспанії, а відповідь на Директиву 2058/50/EC Європейського парламенту про якість повітря.

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Відповідно до Закону про зміну клімату та перехід до чистої енергії, цей документ вимагає від міст і муніципалітетів з населенням понад 50 000 жителів створити зону з низьким рівнем викидів. Саме тому в Іспанії використовують дорожній знак R-120.

Символ з машиною і крапками на білому тлі в круглій формі знаку заборони припав до вподоби іншим країнам ЄС. Там вже вивчають досвід іспанців і запросили розроблені креслення.

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Зона низьких викидів зазвичай охоплює центр міста чи територію історичних пам'яток. Колаж: Авто24

Вимоги щодо Зони низьких викидів (Zonas de Bajas Emisiones – ZBE) прописані європейським законодавством. Певним транспортним засобам, залежно від виду палива та року першої реєстрації, обмежено доступ до центру міста в певний час і в певні дні (зазвичай у будні вдень).

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Для покращення візуального контролю, власникам автомобілів потрібно розмістити на лобовому склі (праворуч внизу) наклейку, що відповідає певним екологічним вимогам. Щоправда, жоден закон не вимагає розміщення наклейки на лобовому склі автомобіля, однак служба доріг DGT рекомендувала їх мати. Правила ЄС форму таких наліпок вже затвердила.

Знак R-120 супроводжується табличкою з переліком в'їзду в зону ZBE дозволених категорій. Фото: ZBE Barcelona

Різні категорії етикеток відповідно до правил ЄС:

0/нуль (синій) – електромобілі, електромобілі з підвищеним запасом ходу, гібриди (PHEV) із запасом ходу понад 40 км та транспортні засоби на паливних елементах (автомобілі класу BEV і REEV на акумуляторах).

– електромобілі, електромобілі з підвищеним запасом ходу, гібриди (PHEV) із запасом ходу понад 40 км та транспортні засоби на паливних елементах (автомобілі класу BEV і REEV на акумуляторах). Еко (синій і зелений) – гібридні автомобілі, що підключаються до електромережі та не підключаються (HEV), 8-місні та вантажні фургони з максимальним запасом ходу 40 км, а також транспортні засоби, що працюють на природному газі (автомобілі класу CNG, LNG і LPG).

– гібридні автомобілі, що підключаються до електромережі та не підключаються (HEV), 8-місні та вантажні фургони з максимальним запасом ходу 40 км, а також транспортні засоби, що працюють на природному газі (автомобілі класу CNG, LNG і LPG). C (зелений) – бензинові автомобілі, зареєстровані з 2006 року, дизельні автомобілі та легкі мікроавтобуси, зареєстровані з 2014 року, а також бензинові або дизельні 8-місні та вантажні мікроавтобуси, зареєстровані з вересня 2015 року.

– бензинові автомобілі, зареєстровані з 2006 року, дизельні автомобілі та легкі мікроавтобуси, зареєстровані з 2014 року, а також бензинові або дизельні 8-місні та вантажні мікроавтобуси, зареєстровані з вересня 2015 року. B (жовтий) – бензинові автомобілі, що відповідають стандартам Євро 3, і дизельні, які відповідають стандартам Євро 4 і 5. Бензинові автомобілі та легкі фургони, зареєстровані з січня 2001 року по 2005 рік включно; дизельні легкові автомобілі та легкі фургони, зареєстровані з 2006 року по серпень 2015 року; та бензинові та дизельні 8-місні та розвізні фургони зареєстровані з 2005 року.

– бензинові автомобілі, що відповідають стандартам Євро 3, і дизельні, які відповідають стандартам Євро 4 і 5. Бензинові автомобілі та легкі фургони, зареєстровані з січня 2001 року по 2005 рік включно; дизельні легкові автомобілі та легкі фургони, зареєстровані з 2006 року по серпень 2015 року; та бензинові та дизельні 8-місні та розвізні фургони зареєстровані з 2005 року. Немає етикетки / етикетка A: транспортні засоби, які не можуть отримати жодну позначку (також відомі як етикетка A), — це легкові автомобілі та фургони з бензиновим двигуном, зареєстровані до 2000 року, а також легкові автомобілі та фургони з дизельним двигуном, зареєстровані до 2006 року.

Штраф за в’їзд в екологічну зону без наклейки – 200 євро. Фото: ZBE Barcelona

Повідомляється, що приблизно 30% іспанських автомобілів (10 мільйонів машин) ще не мають екологічної наклейки. За відсутність такої наклейки жодного покарання не існує, чого не скажеш про в’їзд в зазначену знаком зону транспорту з невідповідним екологічним станом.

Отож, ті водії, котрі не поважають цей знак, зіткнуться з фінансовими санкціями у вигляді штрафу на 200 євро. Причому оскарженню така фіскальна дія муніципальної варти чи поліції не підлягає.