Какие автомобили могут стоять под новым знаком P+D

Новый дорожный знак пока действует только в Чехии. Его юридически оформили осенью прошлого года, внедрение датируется нынешним годом, а практическое применение в зоне действия началось недавно, говорится в разъяснении radiozet.pl.

Дорожный знак IP 13f указывает на парковочные места, предназначенные для людей, которые практикуют совместное использование автомобилей. Поэтому он мог бы стать очень уместным в украинских городах, поскольку шеринговых авто в них достаточно много.

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Знак имеет кодировку в Чехии IP13f, он выполнен в форме темно-синего прямоугольника с буквами P+D на белом фоне. Правда, много даже чешских водителей все еще не поняли о его содержании, ведь знак действует всего несколько месяцев.

Прямоугольник относится к так называемой серии "буквенных знаков", поскольку там уже есть знаки с символами P + R и K + R. Расширение списка знаком IP 13f под названием Park plus Drive непосредственно касается парковки совместного использования автомобилей.

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Что такое совместное использование автомобилей? В этом случае речь идет об экологическом и удобном варианте, который становится все более популярным в Европе. Он предусматривает пользование автомобилем несколькими лицами – именно тогда, когда он им нужен. В промежутках между тем, когда шеринговые машины ездят, они должны стоять на парковках именно с такими знаками.

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Паркинг P+D – абсолютная новинка европейского масштаба. Пока объекты появляются только в Чехии. Время покажет, будет ли решение принято и перенесено в другие страны ЕС.

Однако в самой Чехии несоблюдение действующих правил парковки уже карается высоким штрафом от 1000 до 1500 чешских крон, что в конвертации соответствует от 1 783 до 2 674 грн.

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Поэтому, отправляясь в Чехию, не забудьте о содержании P+D. Напомним, также в Чехии можно воспользоваться знаком P+R (Park and Ride), что все большей приобретает популярность. Он обозначает перехватывающие стоянки, расположенные на окраине города, рядом с узлами общественного транспорта.

Ими преимущественно пользуются владельцы транспортных средств из пригорода. Они едут в город на работу/учебу, ставят машину на стоянке, а сами едут в офис или учебное заведение, без пробок на метро, автобусом или трамваем.

Упомянутый выше знак K+R служит исключительно для обслуживания пассажиров вблизи основных станций метро, вокзалов и других важных транспортных узлов. Разрешенное время парковки в зоне действия такого знака не может превышать 15 минут.