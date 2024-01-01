Які автомобілі можуть стояти під новим знаком P+D

Новий дорожній знак поки що діє лише в Чехії. Його юридично оформили торік восени, впровадження датується нинішнім роком, а практичне застосування в зоні дії почалося недавно, йдеться в роз’ясненні radiozet.pl.

Дорожній знак IP 13f вказує на паркувальні місця, призначені для людей, які практикують спільне використання автомобілів. Тому він біг би дуже доречним в українських містах, оскільки шерингових авто в них достатньо багато.

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Знак має кодування у Чехії IP13f, він виконаний у формі темно-синього прямокутника з літерами P+D на білому тлі. Щоправда, багато навіть чеських водіїв все ще не зрозуміли про його зміст, адже знак діє лише кілька місяців.

Прямокутник належить до так званої серії "буквених знаків", оскільки там уже є знаки з символами P+R та K+R. Розширення списку знаком IP 13f під назвою Park plus Drive безпосередньо стосується паркування спільного використання автомобілів.

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Що таке спільне використання автомобілів? В цьому випадку мова йде про екологічний і зручний варіант, який стає все більш популярним в Європі. Він передбачає користування автомобілем кількома особами – саме тоді, коли він їм потрібен. У проміжках між тим, коли шерингові машини їздять, вони мають стояти на парковках саме з такими знаками.

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Паркінг P+D – абсолютна новинка європейського масштабу. Поки об’єкти з’являються лише в Чехії. Час покаже, чи буде рішення прийнято та перенесено в інші країни ЄС.

Однак в самій Чехії недотримання чинних правил паркування вже карається високим штрафом від 1000 до 1500 чеських крон, що в конвертації відповідає від 1 783 до 2 674 грн.

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Отож, вирушаючи в Чехію, не забудьте про зміст P+D. Нагадаємо, також в Чехії можна скористатися знаком P+R (Park and Ride), що все більшої набуває популярності. Він позначає перехоплювальні стоянки, що розташовані на околиці міста, поруч із вузлами громадського транспорту.

Ними переважно користуються власники транспортних засобів з передмістя. Вони їдуть в місто на роботу/навчання, ставлять машину на стоянці, а самі їдуть в офіс чи навчальний заклад, без пробок на метро, автобусом або трамваєм.

Згаданий вище знак K+R служить винятково для обслуговування пасажирів поблизу основних станцій метро, ​​вокзалів та інших важливих транспортних вузлів. Дозволений час паркування в зоні дії такого знака не може перевищувати 15 хвилин.