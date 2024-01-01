Що використовують замість дорожніх знаків на Житомирщині

Свої позначення на дуже поганих ділянках дороги запровадили місцеві водії легкового та комерційного транспорту. Адже відповідних дорожніх знаків тут нема.

Найбільш небезпечні для автомобільних підвісок місця дороги Довбиш-Рогачів позначені яскравими стрічками, ганчірками та навіть старими світловідбивними жилетами, прив’язаними на деревах, повідомляє Авто24.

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Якщо водій побачив цю мітку на гілці, то він суттєво знижує швидкість. Фото: Юлія Чупріна

Щоправда, стандартів щодо відстані розміщення таких попереджень тут нема. Якщо дорожній знак 1.10 "Нерівна дорога" поза населеними пунктами встановлюється на відстані 150 – 300 метрів до проблемного місця, то на відрізку дороги від Довбиша до Кам’яного Броду відстань міток до ямок, ям та ямищ в десять разів менша.

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Зазвичай водії вивішують попередження за 20-30 і навіть 10 метрів від проблемного місця, оскільки тут не асфальтова дорога, а звичайна шосейка з гранітної бруківки. Швидкість на ній тримається щонайбільше 40 км/год.

За таких умов пересування (не їзди) водію достатньо і десяти метрів для гальмування – попередження спрацьовує не гірше відсутніх знаків попередження. А от стандартних попереджувальних знаків на цій шосейці не побачити – надто багато їх потрібно.

Це не дублювання попереджувального знака, а повідомлення про ще одне проблемне місце на дорозі. Фото: Юлія Чупріна

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Вивішені стрічки, ганчірки та жилетки місцеві жителі назвали "висячий поліцейський". Назва точна, влучна, помітна і зрозуміла, оскільки тут позначка не лежить, а гойдається на гілці.

При цьому дорожній службі добровільних помічників вистачає: завдяки дбайливим водіям мітки попереджень майорять доволі часто.

На відрізку лісової дороги біля містка через рівчак неподалік колишнього хутора Шабер знайомимося з водієм, який назвався Андрієм.

Той у напрямку Рогачева якраз навішував на гілку дерева взятий з багажника старий світловідбивний жилет. Мітка така, що й у темноті буде висвічувати у світлі фар та попереджати про ями попереду.

Андрій просто їхав і перед проблемним місцем вирішив зав'язати на гілці свій старий світловідбивний жакет. Фото: Юлія Чупріна

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"Уже думав викидати на смітник цей зачовганий жакет, але він тут ще з півроку добрій справі послужить, попередить про яму. Я тут кілька років тому вперше їхав і картер у своєму "Доджі" розбив, а потрапивши сюди сьогодні знову, доєднався до активістів і свою попереджувальну мітку навісив, бо чиясь передня вже геть розтріпалася й вигоріла на сонці", – розповів Авто24 власник автомобіля Opel.

Шосейна дорога з бруківки для жителів Звягельщини дуже проблемна. Фото: Валентин Ожго

Звісно, така "самодіяльність" водіїв не робить честі дорожній службі. Втім, докоряти дорожникам тут не варто. Адже скільки тут офіційних знаків не встановлюй, а дорога кращою не стане: не латками слід поправляти шосейну бруківку чи капітально її ремонтувати, а нову вже варто будувати.

Подібних шосейних доріг з граніту ще часів видобутку каменю позаминулого століття на Житомирщині вже практично не залишилося. Дороги з царською бруківкою можна порахувати на пальцях однієї руки.