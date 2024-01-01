Що забороняє знак з закресленою буквою Е: важлива інформація

Дивно, але заборонний знак з закресленою буквою Е має різні значення в різних країнах. Також він відноситься до різних категорій транспортних засобів, пишуть в moto.pl. Тому варто розрізняти цей знак залежно від того, де ви його побачили.

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В Європі такий знак зазвичай ставлять перед тунелем. А в Південній Америці – перед парковками.

Знак, який має різне значення в різних країнах. Фото moto.pl

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Скажімо, в Чилі, Мексиці, Перу та деяких інших країнах він вказує на заборону паркування. В Європі їх перед парковками не зустрінеш.

Знаки різні за символами, але зміст у них один – паркування заборонено. Колаж: Авто24

Подекуди цей знак розміщується в прямокутній вертикальній таблиці білого кольору з відповідними написами зверху чи знизу: No Parking.

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До речі, в Україні такі знаки доволі поширені (див. колаж нижче), в т.ч. в табличках горизонтальної конфігурації, що також зрозуміло. Щоправда, написи бувають різні, деколи навіть з конкретно прописаними номерними знаками.

Якою б конфігурація не була, а зміст один – тут не паркуйся. Колаж: Авто24

В Європі перекреслений знак Е вказує категорію тунелю згідно з класифікацією ADR (Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів). В основному ця позначка стосується водіїв вантажівок.

Він спрямований на попередження про те, що машинам з небезпечними вантажами перетинати тунель заборонено. Це також стосується транспортних засобів, які перевозять збірні вантажі понад 8 тонн, серед яких є небезпечні.

Заборона спрямована на підвищення безпеки інших учасників дорожнього руху. Мова йде про запобігання вибухам та горінню в обмеженому просторі тунелів.

Перший тунель у Польщі, який отримав табличку з літерою E, розміщений у південній частині Варшави, відкритий 20 грудня 2021 року.

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Редакція Авто24 провела власне дослідження й з’ясувала, що в Європі чотири десятки тунелів, позначені категорією Е з відповідними знаками. Найбільша їх кількість у Швейцарії – 12. Не дивно, адже і тунелів там багато.

На під'їзді до відомого 17-кілометрового Готландського тунелю в Альпах, Швейцарія. Скриншот: Авто24

Окрім букви Е, можуть бути перекреслені B, C, D і E. Вони означають класифікацію тунелів залежно від ступенів небезпеки вантажу. Також для цього позначення може використовуватись біла табличка до знаку “Небезпечний вантаж”.