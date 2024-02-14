Цей випадок стався у майже восьмикілометровому тунелі Ренштайг на трасі A 71 поблизу Зуля (Тюрінгія, Німеччина): на причепі автовоза сталося загоряння.

Фахівці пожежної служби кажуть, що у польського водія Volvo FM у жилах тече не кров, а крижана вода: побачивши, вогонь на причепі, він зупинився і спробував збити вогонь піною з вогнегасника, але зрозумів, що справа марна.

Тоді він натиснув на тривожну кнопку SOS, що повсюди розташовані в кишенях тунелю, сів за кермо і погнав на виїзд. Позаду було два кілометри пройденого тунелю, а попереду – ще шість.

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Ситуацію з камер відеонагляду вже побачили чергові диспетчерської служби тунелю й оголосили тривогу пожежній команді.

Охоплену полум’ям фуру польський далекобійник все-таки зумів вивести з тунелю. Вогонь вже добряче охопив напівпричіп з автомобілями.

Водій зупинив тягач на виїзді з тунелю, де його вже чекали пожежники, й швидко покинув кабіну.

Далі роботи з гасіння взяла на себе тунельна пожежна команда. Дещо вдалося врятувати, але шість з дев'яти завантажених легковиків згоріли. Збитки оцінюють у 250 тисяч євро.

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Як зазначає Bild, рух в тунелях у Тюрінгії цілодобово контролюються центральним диспетчерським центром (ZBL) у Целла-Мелісі. У разі небезпеки поліція, пожежна команда та служби порятунку будуть негайно попереджені і залежно від ситуації будуть діяти за розробленими сценаріями, що не раз обігравалися під час навчань.

Однак вчинок польського водія-далекобійника жодними сценаріями не був прописаний і його героїчний вчинок увійде в літопис цього транспортного об’єкту та пожежно-рятувальних операцій Німеччини.

Поліція високо оцінила поведінку польського водія автовоза, вантажівка якого загорілася в тунелі автомагістралі.

Тверезе мислення дозволило уникнути надзвичайно небезпечної ситуації, якою б могло стати поширення вогню всередині тунелю: величезна небезпека задимлення та відкритого вогню становлять загрозу іншим учасникам руху.

Фото: поліція Тюрінгії