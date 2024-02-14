Этот случай произошел в почти восьмикилометровом туннеле Ренштайг на трассе A 71 вблизи Зуля (Тюрингия, Германия): на прицепе автовоза произошло возгорание.

Специалисты пожарной службы говорят, что у польского водителя Volvo FM в жилах течет не кровь, а ледяная вода: увидев, огонь на прицепе, он остановился и попытался сбить огонь пеной из огнетушителя, но понял, что дело бесполезно.

Тогда он нажал на тревожную кнопку SOS, что повсеместно расположены в карманах тоннеля, сел за руль и погнал на выезд. Позади было два километра пройденного тоннеля, а впереди – еще шесть.

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Ситуацию с камер видеонаблюдения уже увидели дежурные диспетчерской службы тоннеля и объявили тревогу пожарной команде.

Охваченную пламенем фуру польский дальнобойщик все-таки сумел вывести из тоннеля. Огонь уже изрядно охватил полуприцеп с автомобилями.

Водитель остановил тягач на выезде из тоннеля, где его уже ждали пожарные, и быстро покинул кабину.

Далее работы по тушению взяла на себя туннельная пожарная команда. Кое-что удалось спасти, но шесть из девяти загруженных легковушек сгорели. Убытки оцениваются в 250 тысяч евро.

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Как отмечает Bild, движение в тоннелях в Тюрингии круглосуточно контролируются центральным диспетчерским центром (ZBL) в Целла-Мелисе. В случае опасности полиция, пожарная команда и службы спасения будут немедленно предупреждены и в зависимости от ситуации действуют по разработанным сценариям, которые не раз обыгрывались во время учений.

Однако поступок польского водителя-дальнобойщика никакими сценариями не был прописан и его героический поступок войдет в летопись этого транспортного объекта и пожарноспасательных операций Германии.

Полиция высоко оценила поведение польского водителя автовоза, грузовик которого загорелся в тоннеле автомагистрали.

Трезвое мышление позволило избежать чрезвычайно опасной ситуации, которой бы могло стать распространение огня внутри тоннеля: огромная опасность задымления и открытого огня представляют угрозу другим участникам движения.

Фото: полиция Тюрингии