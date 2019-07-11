Несмотря на помощь пожарных, автомобиль сгорел дотла.

10 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки загорелся Maserati Quattroporte. Хозяйка выбежала из машины, когда авто только начало гореть. Огнетушитель она не нашла, капот открыть тоже не смогла. Прохожие, водители и сотрудники офиса рядом принялись тушить огонь. Однако небольшие огнетушители не помогли.

Когда приехали пожарные, огонь достиг серьезных масштабов. Поэтому даже они не смогли потушить огонь в течение десяти минут. После пожара автомобиль уничтожен настолько, что восстановлению не подлежит. Причины пожара устанавливаются.

Смотрите видео пожара автомобиля Maserati Quattroporte в Киеве:

Напомним, как тушить огонь в авто.