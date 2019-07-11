Незважаючи на допомогу пожежних, автомобіль згорів дотла.

10 липня в Києві на бульварі Лесі Українки загорівся Maserati Quattroporte. Власниця вибігла з машини, коли авто лише почало горіти. Вогнегасника вона не знайшла, капот відчинити також. Прохожі, водії та співробітники офісу поруч взялися гасити вогонь. Однак невеличкі вогнегасники не допомогли.

Коли приїхали пожежники, вогонь набув серйозних масштабів. Тому навіть вони не змогли загасити вогонь протягом десяти хвилин. Після пожежі автомобіль знищено настільки, що відновленню не підлягає. Причини пожежі встановлюються.

Дивіться відео пожежі автомобіля Maserati Quattroporte в Києві:

Нагадаємо, як гасити вогонь в авто.