Що означає знак "машина з крилами" та чому його почали встановлювати у Європі

Спеціальне бельгійське інформаційне маркування GIII попереджає водіїв про виїзд на ділянку дороги, де можливе аквапланування. Якщо простіше, то мова йде про підтоплення ділянок дороги великою водою, небезпечною для автомобілів.

До речі як тестують шини на аквапланування

Що означає “машина з крилами"?

Навіть досвідчені водії інколи губляться, оскільки зустрічаються настільки рідкісні знаки, що про їх зміст лише частково можна здогадатися за формою, конфігурацією знака та символах на ньому. І це викликає сумніви. Знак "машина з крилами" – саме з таких, хоча за містом несе інформаційне навантаження велике.

Ця табличка на бельгійській дорозі стоїть вже не один місяць. Фото: reliablecollision.com

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Найкраще про це проінформовані, звісно ж, бельгійці. Вони добре знають, що таке вода на дорозі, що таке аквапланування і наскільки воно небезпечне.

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Які загрози чекати від аквапланування

Аквапланування – явище дійсно небезпечне: шина втрачає зчеплення з поверхнею шляху через шар води, що накопичується між колесом і дорогою. Коли протектор шини не здатний ефективно відводити воду, виникає так званий водний клин. Він призводить до втрати контролю над автомобілем.

Це підвищує ризик ДТП. Ключовою дією в такій ситуації є обмеження швидкості: тихіше їдеш – далі доїдеш.

Якщо бачите такий знак, то це не про летючі автомобілі, а про водні перепони попереду на дорозі. Фото: Belgian traffic

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Чому цей знак став актуальним в інших країнах ЄС

Ще й досі на деяких ділянках доріг Центральної Європи вода тримається після сильної повені, викликаної штормом "Борис" у Польщі, Чехії, Австрії, Румунії, Німеччині та ряді інших країн.

І хоча в більшості європейських регіонів вода вже спала, де-не-де її потоки все ще перетинають дороги та вулиці в низинах. Ось тут і виникла потреба в інформуванні водіїв про доволі небезпечне явище під назвою аквапланування.

Польське місто Левін-Бжеський Опольського воєводства із затопленими вулицями. Фото: Юзеф Полевка, RMF FM

Донині про це інформувала єдина в Європі графічна розробка знака GIII бельгійських дорожників. Про знак згадали, коли він вже був потрібен навіть не на сьогодні, а "на вчора".

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Одеса також нещодавно "плавала". Фото: мерія Одеси

Всі служби вже зрозуміли, що "білий автомобіль з крилами на блакитному тлі" містить важливу інформацію. Щоправда, багато водіїв про зміст цього знаку майже нічого не знають, оскільки він не прописаний у відповідному розділі ПДР.

Тепер він може з’явиться в дорожній інфраструктурі багатьох країн. Україна – не виняток. В наших містах багато доріг та вулиць, які при сильному дощі повністю підтоплює. Тож такий знак не завадить.