Волога під килимком може довго не привертати уваги власника авто – аж доки під ногами водія чи пасажирів не збереться справжня калюжа. Між тим, це може бути ознакою великих неприємностей.

Якщо в машині почали без видимої причини запотівати вікна, а в повітрі тримається стійкий болотний присмак, радимо дослідити штатний килим на підлозі машини. Під килимками може виявитися чимала кількість води – як на штатному килимі, так і під ним.

Прибрати воду з підлоги автомобіля неважко – головна проблема у тому, аби з’ясувати шляхи її потрапляння в машину.

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Звідки вода в салоні

Причин потрапляння води в салон авто декілька, і дуже важливо достеменно з’ясувати саме вашу – від цього будуть залежати ваші подальші дії, а може й доля всього автомобіля.

Принесли на ногах зі снігом. Причина доволі ймовірна, але цієї вологи не може бути настільки багато, щоб просочити килими й створити калюжу.

Проникла через ущільнювач скла. Це один з найбільш “бажаних” шляхів потрапляння води в машину, але разом з тим для сучасних машин він малоймовірний – скло зараз вклеюють у проріз, і через підсилене клеєм та гумовим ущільнювачем з’єднання вода зможе просочитися лише за умови відвертого браку.

Затікає через порушені стики деталей кузова. Деякі кузовні деталі при з’єднанні ущільнюють спеціальним герметиком, який від віку або внаслідок неякісного ремонту іноді починає пропускати дощову та талу воду. В деяких конструкціях вода підтікає через отвори болтів, які кріплять деталі – наприклад, завіси капоту двигуна.

Потрапила через отвори, що стали наслідком корозії. Це справді дуже неприємний варіант, оскільки для усунення проблеми буде потрібен недешевий кузовний ремонт – із розбиранням та зварювальними роботами.

Поява води під килимками має викликати у власника машини занепокоєння, адже за цим може стояти велика проблема

Як знайти, звідки тече

Перш за все варто порадитися щодо каналів потрапляння води у машину із фахівцями, які добре знають вашу модель і зокрема – конструкцію її кузову. Це можуть бути як майстри СТО, так і зварювальники або рихтувальники. Але в принципі це можна зробити й самотужки.

Аби своїми силами з’ясувати, звідки вода потрапляє на підлогу, перш за все потрібно локалізувати місце її перебування. Підлога легкового авто часто розділена на кілька таких собі “ванн”, відгороджених одна від одної елементами конструкції – центральним тунелем, підсилювачами підлоги, подіумами сидінь тощо. З’ясуйте, де вода присутня, а де – ні, це допоможе у подальшому пошуку.

Щоб з’ясувати, яким чином вода потрапляє в машину, іноді доводиться розібрати її салон

Після того треба зняти сидіння, оббивку бокових панелей у потрібній зоні та підняти штатний килим. І ретельно дослідити шляхи води – часто їх видно за висохлими патьокама та “доріжкам” змитого пилу. Якщо візуальне обстеження не дало результатів, ваш помічник має лити воду на машину почергово у різних секторах кузова. А ви, знаходячись всередині, озброєні ліхтарем, будете слідкувати, звідки з’явиться вода. Не поспішайте міняти місце “поливу” – іноді протікання в салон починається, лише коли десь у внутрішніх порожнинах кузова накопичиться критична маса води.

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Найчастіше несанкціонований доступ води всередину машини відбувається у передній частині. Тому що саме тут розташовані найбільш “слабкі” системи та елементи конструкції: забір повітря до каналів вентиляції, виходи дротів та органів управління з кабіни, лобове скло, яке часто міняють у напівкустарних умовах, силові деталі кузова, які через навантаження та нагромадження можуть або зруйнуватися, або “згнити”.

Якщо проблемою води на підлозі знехтувати, кузов з часом почне іржавіти. Для подолання цієї проблеми потрібні складні ремонтні роботи

Як усунути

Невеликий “запас” вологи на підлозі можна прибрати, промокнувши килим серветками, паперовими рушниками або газетами. Якщо під рукою є порохотяг для вологого прибирання, можна скористатися ним. Для повного осушення можна використати тепловентилятор або сонце, залишивши машину на відкритому майданчику з напіввідкритими вікнами. Але все це буде доцільним лише за умови, що волога потрапила до салону випадково – з взуття, або, скажімо, незакритого термоса.

А у випадку, якщо вода натекла в машину через пошкоджені деталі, доведеться робити ремонт, причому, швидше за все, доволі складний – із розбиранням салону, а іноді – і частковим демонтажем компонентів у підкапотному просторі. Ігнорувати проблему не можна, оскільки в умовах замкненого простору під килимом та оббивкою волога швидко спровокує розвинення корозії, яка може настільки зіпсувати кузов, що не буде сенсу його ремонтувати.

Навіть добре захищений від корозії автомобіль скоро почне іржавіти, якщо під штатним килимом буде постійний вологий компрес

Також калюжа на підлозі машини може дістатися електричних дротів або якихось штекерів – а це значить, що машина перетвориться на щось подібне до класичного “потопельника”, у якого будь-якої миті може відмовити електрообладнання.

Рекомендація Авто24

Вода на підлозі – проблема неабияка, тож постарайтеся не затягувати її вирішення. При цьому головне – не прибрати власне воду, а усунути наслідки її перебування в кузові та причину її появи в ньому. Інакше вам доведеться вести боротьбу із корозією, яка почне розвиватись під килимом через постійну вологу – а це вже робота зовсім іншого рівня.

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