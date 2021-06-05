Влага под ковриком может долго не привлекать внимания владельца авто – пока под ногами водителя или пассажиров не соберется настоящая лужа. Между тем, это может быть признаком больших неприятностей.

Если в машине начали без видимой причины запотевать окна, а в воздухе держится устойчивый болотный привкус, советуем исследовать штатный ковер на полу машины. Под съемными ковриками может оказаться достаточно большое количество воды – как поверх штатного ковра, так и под ним.

Убрать воду с пола автомобиля нетрудно – главная проблема в том, чтобы выяснить пути ее попадания в машину.

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Откуда вода в салоне

Причин попадания воды в салон авто несколько, и очень важно точно выяснить именно вашу – от этого будут зависеть ваши дальнейшие действия, а может и судьба всего автомобиля.

Принесли на ногах со снегом. Причина довольно вероятная, но этой влаги не может быть так много, чтобы пропитать ковры и создать лужу.

Причина довольно вероятная, но этой влаги не может быть так много, чтобы пропитать ковры и создать лужу. Проникла через уплотнитель стекла. Это один из самых "желаемых" путей попадания воды в машину, но вместе с тем для современных машин он маловероятен – стекло сейчас вклеивают в проем, и через усиленное клеем и резиновым уплотнителем соединение вода сможет просочиться только при условии откровенного брака.

Это один из самых "желаемых" путей попадания воды в машину, но вместе с тем для современных машин он маловероятен – стекло сейчас вклеивают в проем, и через усиленное клеем и резиновым уплотнителем соединение вода сможет просочиться только при условии откровенного брака. Затекает через нарушенные стыки деталей кузова . Некоторые кузовные детали при соединении уплотняют специальным герметиком, который от возраста или вследствие некачественного ремонта иногда начинает пропускать дождевую и талую воду. В некоторых конструкциях вода подтекает через отверстия болтов, крепящих детали – например, петли капота двигателя.

. Некоторые кузовные детали при соединении уплотняют специальным герметиком, который от возраста или вследствие некачественного ремонта иногда начинает пропускать дождевую и талую воду. В некоторых конструкциях вода подтекает через отверстия болтов, крепящих детали – например, петли капота двигателя. Попала через отверстия, что стали следствием коррозии. Это действительно очень неприятный вариант, поскольку для устранения проблемы потребуется недешевый кузовной ремонт – с разборкой и сварочными работами.

Появление воды под ковриками должно вызывать у владельца машины беспокойство, ведь за этим может стоять большая проблема

Как найти, откуда течет

Прежде всего стоит посоветоваться относительно каналов попадания воды в машину со специалистами, которые хорошо знают вашу модель и в частности – конструкцию ее кузова. Это могут быть как мастера СТО, так и сварщики или рихтовщики. Но в принципе это можно сделать и самостоятельно.

Чтобы своими силами выяснить, откуда вода попадает на пол, прежде всего нужно локализовать место ее пребывания. Пол легкового авто часто разделен на несколько таких себе "ванн", отгороженных друг от друга элементами конструкции – центральным тоннелем, усилителями пола, подиумами сидений и тому подобное. Выясните, где вода присутствует, а где – нет, это поможет в дальнейшем поиске.

Чтобы выяснить, каким образом вода попадает в машину, иногда приходится разобрать ее салон

После этого нужно снять сидения, обивку боковых панелей в необходимой зоне и поднять штатный ковер. И тщательно исследовать пути воды – часто их видно по высохшим подтекам и "дорожкам" смытой пыли. Если визуальное обследование не дало результатов, ваш помощник должен лить воду на машину поочередно в разных секторах кузова. А вы, находясь внутри, вооруженные фонарем, будете следить, откуда появится вода. Не спешите менять место "полива" – иногда протечка в салон начинается, только когда где-то во внутренних полостях кузова накопится критическая масса воды.

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Чаще всего несанкционированный доступ воды внутрь машины происходит в передней части. Потому что именно здесь расположены наиболее "слабые" системы и элементы конструкции: забор воздуха к каналам вентиляции, выходы проводов и органов управления из кабины, лобовое стекло, которое часто меняют в полукустарных условиях, силовые детали кузова, которые из-за нагрузки и плохой вентиляии полостей могут или разрушиться или "сгнить".

Если проблемой воды на полу пренебрегать, кузов со временем начнет ржаветь. Для преодоления этой проблемы нужны сложные ремонтные работы

Как устранить

Небольшой "запас" воды на полу можно убрать, промокнув ковер салфетками, бумажными полотенцами или газетами. Если под рукой есть пылесос для влажной уборки, можно воспользоваться им. Для полного осушения можно использовать тепловентилятор или солнце, оставив машину на открытой площадке с полуоткрытыми окнами. Но все это будет целесообразным лишь при условии, что влага попала в салон случайно – с обуви, или, скажем, незакрытого термоса.

А в случае, если вода натекла в машину через поврежденные детали, придется делать ремонт, причем, скорее всего, довольно сложный – с разборкой салона, а иногда – и частичным демонтажем компонентов в подкапотном пространстве. Игнорировать проблему нельзя, поскольку в условиях замкнутого пространства под ковром и обивкой влага быстро спровоцирует развитие коррозии, которая может настолько испортить кузов, что не будет смысла его ремонтировать.

Даже хорошо защищенный от коррозии автомобиль скоро начнет ржаветь, если под штатным ковром будет постоянный влажный компресс

Также лужа на полу машины может добраться до электрических проводов или каких-то штекеров – а это значит, что автомобиль превратится в подобие классического "утопленника", у которого в любой момент может отказать электрооборудование.

Рекомендация Авто24

Вода на полу – проблема нешуточная, поэтому постарайтесь не затягивать ее решение. При этом главное – не убрать собственно воду, а устранить последствия ее пребывания в кузове и причину ее появления. Иначе вам придется вести борьбу с коррозией, которая начнет развиваться под ковром из-за постоянной влаги – а это уже работа совсем другого уровня.

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