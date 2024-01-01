У Польщі стало багато автомобілів-потопельників: чекаємо в Україні

Найбільше дісталося трасі S8, що наскрізь перетинає Варшаву. Не можна було проїхати й з S2 у бік столиці. Дісталося також тунелям. Про це розповідають місцеві ресурси, зокрема wiadomosci.onet.pl.

У Варшаві ніколи не було такого сильного дощу за всю історію вимірювань, які проводяться з 1945 року. За даними IMWM, в Окенці за 24 години випало 93,8 мм опадів. Попередній рекорд становив 75,8 мм і був встановлений 31 липня 2011 року.

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Ще сильніша злива пройшла над Білянами, де загальна кількість опадів за день досягла 119,5 мм, попередній рекорд становив 69 мм. Стільки опадів у столиці випадає в середньому за два місяці.

Звісно, не всім автівкам вдало обійдеться цей потоп, а якщо й підсохнуть, то їх робота надалі уже буде сумнівна. Саме тому власники так званих потопельників постараються отримати компенсації на ремонт від страхових компаній та хутенько позбутися таких машин.

Здебільшого подібні автівки потрапляють на ринок та збуваються через інтернет-платформи продажу без афішування історій з підтопленням. Українські покупці винятком у придбанні цих автівок не будуть.

Придбання можливе як безпосередньо в Польщі, так і у перекупників на території України, котрі взагалі про "підмочену" репутацію машин не обмовляться. Різноманітні "болячки" автівок з часом почнуть проявлятися. І їх буде чимало.

Характерні проблеми автомобілів-потопельників:

корозія металевих деталей;

проблеми з електронікою, яка перестає працювати, або з'являються «глюки», з помилковими даними, помилковим спрацюванням датчиків тощо;

можливі короткі замикання електропроводки;

порушення в роботі двигуна, які можуть призвести до клину та необхідності повного перебору;

страждає інтер'єр салону, з'являються неприємні запахи, утворюється пліснява та грибок.

Отож, щоб не вляпатися у низку проблем, варто згадати кілька секретів, що допоможуть виявити подібні авто при візуальному огляді та діагностиці.

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Характерні ознаки автомобілів-потопельників:

у салоні тримається запах вогкості;

проглядається цвіль під килимками та під елементами внутрішньої обшивки салону;

потрісканий пластик та шкіра;

стійкий запах хімікатів, які свідчить про те, що в салоні робилася спеціальна обробка.

Експерти схиляються до думки, що такі автомобілі купувати не варто навіть за умови дармової ціни. Це своєрідна пастка, оскільки потім доведеться працювати на постійні ремонти машини. І головне: жоден досвідчений механік не в змозі гарантувати безпечну поведінку такої машини десь на трасі.