В Польше стало много автомобилей-утопленников: ждем в Украине

Больше всего досталось трассе S8, что насквозь пересекает Варшаву. Нельзя было проехать и с S2 в сторону столицы. Досталось также тоннелям. Об этом рассказывают местные ресурсы, в частности wiadomosci.onet.pl.

В Варшаве никогда не было такого сильного дождя за всю историю измерений, которые проводятся с 1945 года. По данным IMWM, в Окенке за 24 часа выпало 93,8 мм осадков. Предыдущий рекорд составлял 75,8 мм и был установлен 31 июля 2011 года.

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Еще более сильный ливень прошел над Белянами, где общее количество осадков за день достигло 119,5 мм, предыдущий рекорд составлял 69 мм. Столько осадков в столице выпадает в среднем за два месяца.

Конечно, не всем автомобилям удачно обойдется этот потоп, а если и подсохнут, то их работа в дальнейшем уже будет сомнительна. Именно поэтому владельцы так называемых утопленников постараются получить компенсации на ремонт от страховых компаний и быстренько избавиться от таких машин.

В основном подобные машины попадают на рынок и сбываются через интернет-платформы продажи без афиширования историй с подтоплением. Украинские покупатели исключением в приобретении этих автомобилей не будут.

Приобретение возможно как непосредственно в Польше, так и у перекупщиков на территории Украины, которые вообще о "подмоченной" репутации машин не обмолвятся. Различные "болячки" автомобилей со временем начнут проявляться. И их будет немало.

Характерные проблемы автомобилей-утопленников:

коррозия металлических деталей;

проблемы с электроникой, которая перестает работать, или появляются "глюки", с ложными данными, ложным срабатыванием датчиков и т.д;

возможны короткие замыкания электропроводки;

нарушения в работе двигателя, которые могут привести к клину и необходимости полного перебора;

страдает интерьер салона, появляются неприятные запахи, образуется плесень и грибок.

Поэтому, чтобы не вляпаться в ряд проблем, стоит вспомнить несколько секретов, что помогут выявить подобные авто при визуальном осмотре и диагностике.

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Характерные признаки автомобилей-утопленников:

в салоне держится запах сырости;

просматривается плесень под ковриками и под элементами внутренней обшивки салона;

потрескавшийся пластик и кожа;

стойкий запах химикатов, которые свидетельствует о том, что в салоне делалась специальная обработка.

Эксперты склоняются к мнению, что такие автомобили покупать не стоит даже при условии дармовой цены. Это своеобразная ловушка, поскольку потом придется работать на постоянные ремонты машины. И главное: ни один опытный механик не в состоянии гарантировать безопасное поведение такой машины где-то на трассе.