Що сталося з затопленими у варшавському паркінгу автомобілями

ФОТО: Miejski Reporter|
Розчинений у воді мул проник у найменші отвори і навіть щілини
Столичний сайт Варшави Miejski Reporter опублікував фоторепортаж про затоплені вночі 20 серпня автівки в одному з підземних паркінгів на території району Мокотув. Лише на цій локації збитки перетнули позначку у мільйон злотих, тобто 10,5 мільйона гривень.
Паркінг в будинку по вулиці Faworytki влаштовано на мінус 2 поверсі. Там воду відкачали, трохи просохло, але наслідки повені залишили свій знак в найменших щілинах автомобілів та мотоциклів.
Читайте також Вибухають після підтоплення: у електромобілів знайшли нову проблему
Туди через вентиляційні канали ринула вода зі Служевецького струмка, у якого прорвало дамбу. Через це вода затопила найближчі вулиці та площі. Дісталося й підземним паркінгам.
Експерти зазначили, що такі машини ремонтувати не варто. Фото: Miejski Reporter
На згаданій підбудинковій автостоянці водою залило кілька десятків автомобілів, у тому числі і два електромобілі (Tesla і Peugeot), а також два мотоцикли та велосипеди.
Читайте також Водій унікального Lamborghini Huracan Gucci переплутав педалі та втопив авто вартістю 300+ тисяч євро
"Всі затоплені автомобілі треба здавати на шрот. Вони перебували під водою на глибині 4 метри понад 24 години. Деякі автомобілі рухалися водою, зачепивши інші транспортні засоби, а також стовпи й стіни гаража. Весь підземний гараж потребує капітального ремонту", – повідомляє Miejski Reporter, посилаючись на висновки експертів.
Жоден механік не в змозі гарантувати безпечну поведінку такої машини десь на трасі. Фото: Miejski Reporter
Обладнання паркінгу теж потребує заміни (електрика, опалення тощо). Збитки вважаються мільйонними.
Проблеми із затопленими автомобілями описувати знову не будемо. Однак охочі можуть ознайомитися з тими підказками й порадами в публікації Авто24 тут.