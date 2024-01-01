Що сталося з затопленими у варшавському паркінгу автомобілями

Столичний сайт Варшави Miejski Reporter опублікував фоторепортаж про затоплені вночі 20 серпня автівки в одному з підземних паркінгів на території району Мокотув. Лише на цій локації збитки перетнули позначку у мільйон злотих, тобто 10,5 мільйона гривень.

Паркінг в будинку по вулиці Faworytki влаштовано на мінус 2 поверсі. Там воду відкачали, трохи просохло, але наслідки повені залишили свій знак в найменших щілинах автомобілів та мотоциклів.

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Туди через вентиляційні канали ринула вода зі Служевецького струмка, у якого прорвало дамбу. Через це вода затопила найближчі вулиці та площі. Дісталося й підземним паркінгам.

Експерти зазначили, що такі машини ремонтувати не варто. Фото: Miejski Reporter

На згаданій підбудинковій автостоянці водою залило кілька десятків автомобілів, у тому числі і два електромобілі (Tesla і Peugeot), а також два мотоцикли та велосипеди.

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"Всі затоплені автомобілі треба здавати на шрот. Вони перебували під водою на глибині 4 метри понад 24 години. Деякі автомобілі рухалися водою, зачепивши інші транспортні засоби, а також стовпи й стіни гаража. Весь підземний гараж потребує капітального ремонту", – повідомляє Miejski Reporter, посилаючись на висновки експертів.

Жоден механік не в змозі гарантувати безпечну поведінку такої машини десь на трасі. Фото: Miejski Reporter

Обладнання паркінгу теж потребує заміни (електрика, опалення тощо). Збитки вважаються мільйонними.

Проблеми із затопленими автомобілями описувати знову не будемо. Однак охочі можуть ознайомитися з тими підказками й порадами в публікації Авто24 тут.