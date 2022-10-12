В США вже зафіксували кілька подібних випадків лише за тиждень.

Через кілька тижнів після урагану «Іен», який пройшов територією штату Флорида, місцеві власники електрокарів зіткнулися з несподіваною проблемою. Їхні автомобілі почали мимоволі спалахувати прямо під час руху.

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Так, лише останніми днями на дорогах згоріли близько десяти автомобілів на батарейках. І експерти поки не знають, як вирішити проблему із загорянням «зелених» машин.

Експерти вже зрозуміли, в чому саме полягає проблема — після злив до акумуляторних відсіків автомобілів потрапила велика кількість вологи, через що на елементах живлення з'явилася корозія. Чим більше вони окислюються, тим більший шанс займання, якому в деяких випадках передує вибух.

Проблема полягає ще й у тому, що Флорида є другим за обсягом ринку електрокарів на всій території Америки. У цьому штаті зареєстровано близько 95 тисяч батарейних автомобілів і поки що невідомо, скільки з них постраждали від урагану.