В США уже зафиксировали несколько подобных случаев всего через неделю.

Через несколько недель после урагана “Иэн”, прошедшего по территории штата Флорида, местные владельцы электрокаров столкнулись с неожиданной проблемой. Их автомобили начали невольно загораться прямо во время движения.

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Да, только в последние дни на дорогах сгорело около десяти автомобилей на батарейках. И эксперты пока не знают, как решить проблему с возгоранием "зеленых" машин.

Эксперты уже поняли, в чем именно заключается проблема – после ливней в аккумуляторные отсеки автомобилей попало большое количество влаги, из-за чего на элементах питания появилась коррозия. Чем больше они окисляются, тем больше шанс возгорания, которому в некоторых случаях предшествует взрыв.

Проблема еще и в том, что Флорида является вторым по объему рынка электрокаров на всей территории Америки. В этом штате зарегистрировано около 95 тысяч батарейных автомобилей и пока неизвестно, сколько из них пострадали от урагана.