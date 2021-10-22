Дві бригади рятувальників три години діставали суперкар з дна озера.

Інцидент трапився на півночі Австрії. 31-річний водій намагався розвернутись на стоянці біля озера Мондзе, але випадково переплутав педалі газу і гальма, коли здавав назад, і з’їхав прямісінько у воду.

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Оскільки Lamborghini Huracan має справді ураганну динаміку, навіть на задній передачі, вистачило короткої миті, щоб відправити суперкар на дно озера. Водієві, на щастя, вдалося вибратися з салону та доплисти до берега: йому довелося подолати близько 15 метрів, що показує, наскільки далеко автомобіль опинився від берега.

До приїзду екстрених служб Huracan встиг зануритися на п'ятиметрову глибину, звідки його діставали протягом трьох годин за допомогою п'яти дайверів, крана та спецобладнання. Втім, суперкару ще пощастило: максимальна глибина озера Мондзе досягає 68 метрів.

Зазначимо, що втоплений Lamborghini Huracan, крім того, що носить особливу ліврею від Gucci, також має комплект широкого кузова від Liberty Walk, який коштує 35–50 тисяч євро.

Фото: потоплений Lamborghini Huracan / Carscoops