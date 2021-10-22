Две бригады спасателей 3 часа доставали суперкар со дна озера.

Инцидент произошел на севере Австрии. 31-летний водитель пытался развернуться на стоянке у озера Мондзе, но случайно перепутал педали газа и тормоза, когда сдавал назад, и съехал прямо в воду.

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Поскольку Lamborghini Huracan обладает по истине ураганной динамикой, даже на задней передаче, хватило короткого мгновения, чтобы отправить суперкар на дно озера. Водителю, к счастью, удалось выбраться из салона и доплыть до берега: ему пришлось преодолеть около 15 метров, что показывает, насколько далеко автомобиль оказался от берега.

До приезда экстренных служб Huracan успел погрузиться на пятиметровую глубину, откуда его доставали в течение трех часов с помощью пяти дайверов, крана и спецоборудования. Впрочем, суперкару еще повезло: максимальная глубина озера Мондзе достигает 68 метров.

Отметим, что утопленный Lamborghini Huracan, кроме того, что носит особую ливрею от Gucci, также имеет комплект широкого кузова от Liberty Walk, который стоит 35-50 тысяч евро.

Фото: утопленный Lamborghini Huracan / Carscoops