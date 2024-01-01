Что произошло с затопленными в варшавском паркинге автомобилями

Столичный сайт Варшавы Miejski Reporter опубликовал фоторепортаж о затопленных ночью 20 августа автомобилях в одном из подземных паркингов на территории района Мокотув. Только на этой локации убытки пересекли отметку в миллион злотых, то есть 10,5 миллиона гривен.

Паркинг в доме по улице Faworytki устроен на минус 2 этаже. Там воду откачали, немного просохло, но последствия наводнения оставили свой знак в малейших щелях автомобилей и мотоциклов.

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Туда через вентиляционные каналы хлынула вода из Служевецкого ручья, у которого прорвало дамбу. Из-за этого вода затопила ближайшие улицы и площади. Досталось и подземным паркингам.

Эксперты отметили, что такие машины ремонтировать не стоит. Фото: Miejski Reporter

На упомянутой поддомовой автостоянке водой залило несколько десятков автомобилей, в том числе и два электромобиля (Tesla и Peugeot), а также два мотоцикла и велосипеды.

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"Все затопленные автомобили надо сдавать на металлолом. Они находились под водой на глубине 4 метра более 24 часов. Некоторые автомобили двигались водой, задев другие транспортные средства, а также столбы и стены гаража. Весь подземный гараж нуждается в капитальном ремонте", – сообщает Miejski Reporter, ссылаясь на выводы экспертов.

Ни один механик не в состоянии гарантировать безопасное поведение такой машины где-то на трассе. Фото: Miejski Reporter

Оборудование паркинга тоже требует замены (электричество, отопление и т.д.). Убытки считаются миллионными.

Проблемы с затопленными автомобилями описывать снова не будем. Однако желающие могут ознакомиться с теми подсказками и советами в публикации Авто24 здесь.