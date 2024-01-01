Что запрещает знак с зачеркнутой буквой Е: важная информация

Удивительно, но запрещающий знак с зачеркнутой буквой Е обозначает разное в разных странах. Также он относится к различным категориям транспортных средств, пишут в moto.pl. Поэтому стоит различать этот знак в зависимости от того, где вы его увидели.

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В Европе такой знак обычно ставят перед тоннелем. А в Южной Америке – перед парковками.

Знак, который имеет разное значение в разных странах. Фото moto.pl

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Скажем, в Чили, Мексике, Перу и некоторых других странах он указывает на запрет парковки. В Европе их перед парковками не встретишь.

Знаки разные по символам, но смысл у них один – парковка запрещена. Коллаж: Авто24

Иногда этот знак размещается в прямоугольной вертикальной таблице белого цвета с соответствующими надписями сверху или снизу: No Parking.

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Кстати, в Украине такие знаки довольно распространены (см. коллаж ниже), в т.ч. в табличках горизонтальной конфигурации. Правда, надписи бывают разные, порой даже с конкретно прописанными номерными знаками.

Какой бы конфигурация не была, а смысл один – здесь не паркуйся. Коллаж: Авто24

В Европе перечеркнутый знак Е указывает категорию тоннеля согласно классификации ADR (Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов). В основном эта отметка касается водителей грузовиков.

Он направлен на предупреждение о том, что машинам с опасными грузами пересекать тоннель запрещено. Это также касается транспортных средств, которые перевозят сборные грузы более 8 тонн, среди которых есть опасные.

Запрет направлен на повышение безопасности других участников дорожного движения. Речь идет о предотвращении взрывов и горению в ограниченном пространстве тоннелей.

Первый тоннель в Польше, который получил табличку с буквой E, размещен в южной части Варшавы, открыт 20 декабря 2021 года.

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Редакция Авто24 провела собственное исследование и выяснила, что в Европе четыре десятка тоннелей, обозначены категорией Е с соответствующими знаками. Наибольшее их количество в Швейцарии – 12. Неудивительно, ведь и тоннелей там много.

На подъезде к известному 17-километровому Готландскому тоннелю в Альпах, Швейцария. Скриншот: Авто24

Кроме буквы Е, могут быть перечеркнуты B, C, D и E. Они означают классификацию тоннелей в зависимости от степеней опасности груза. Также для этого обозначения может использоваться белая табличка к знаку “Опасный груз”.