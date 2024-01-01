Німецькі автобани отримали знак, схожий на радіаційну небезпеку

Цей знак встановлено лише на двох найголовніших автобанах країни – на A9 між Мюнхеном та Інгольштадтом та A93 між Холледау та Вольнцах. Всього можна нарахувати 13 місць, де ці знаки розміщено.

Знак не передбачає жодних правил чи обмежень для звичайного транспорту, вважають у виданні Travel Tomorrow.

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Знак називається "Орієнтирний знак цифрового випробувального поля на автобані" (Landmark Sign Digital Test Field Autobahn) та є частиною проєкту "Цифрове випробувальне поле на автомагістралях", запущеного в Німеччині. Він позначає ділянку траси, на якій можна випробовувати безпілотні автомобілі.

І хоча деякі елементи символу схожі, він до знаку радіаційної небезпеки не причетний, зміст вказує на належність до безпілотних машин. Колаж: Авто24

Як свідчать фахівці Міністерства цифрових технологій та транспорту, такі знаки дозволяють автопілоту визначити точне місцеперебування. Прив’язка робиться з точністю до кількох сантиметрів. Це – своєрідний маяк, орієнтир для автономних транспортних засобів.

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Технологія автоматизованої системи безпілотного автомобіля, проїжджаючи повз знак із чорними трикутниками, блискавично здійснює синхронізацію із навігаційним сервером. Таким чином покращується точність навігації й вбудований автопілот краще орієнтується на місцевості.

Оскільки безпілотні автомобілі потенційно стануть частиною нашого найближчого майбутнього, Німеччина визначила так звані цифрові тестові зони на трасах A9 та A93. Причина вибору саме цих ділянок проста: там є всі критерії, необхідні для оцінки навичок цих безпілотних автомобілів. Насамперед це прямі та звивисті ділянки доріг, горбисті ландшафти, а численні дво-, три- та чотирисмугові ділянки чергуються.

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Рідкісний чорно-білий знак майже не афішувався. Через це навіть не всі жителі прилеглих до зазначених доріг поселень знають і розуміються на цих знаках. Однак, вбачаючи такий знак, водій повинен знати – десь попереду чи позаду їде безпілотник, тож обачність тут не завадить.