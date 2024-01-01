Немецкие автобаны получили знак, похожий на радиационную опасность

Этот знак установлен только на двух главных автобанах страны – на A9 между Мюнхеном и Ингольштадтом и A93 между Холледау и Вольнцах. Всего можно насчитать 13 мест, где эти знаки размещены.

Знак не предусматривает никаких правил или ограничений для обычного транспорта, считают в издании Travel Tomorrow.

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Знак называется "Ориентирный знак цифрового испытательного поля на автобане" (Landmark Sign Digital Test Field Autobahn) и является частью проекта "Цифровое испытательное поле на автомагистралях", запущенного в Германии. Он обозначает участок трассы, на которой можно испытывать беспилотные автомобили.

И хотя некоторые элементы символа похожи, он к знаку радиационной опасности не причастен, содержание указывает на принадлежность к беспилотным машинам. Коллаж: Авто24

Как свидетельствуют специалисты Министерства цифровых технологий и транспорта, такие знаки позволяют автопилоту определить точное местонахождение. Привязка делается с точностью до нескольких сантиметров. Это – своеобразный маяк, ориентир для автономных транспортных средств.

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Технология автоматизированной системы беспилотного автомобиля, проезжающего мимо знака с черными треугольниками, молниеносно осуществляет синхронизацию с навигационным сервером. Таким образом улучшается точность навигации и встроенный автопилот лучше ориентируется на местности.

Поскольку беспилотные автомобили потенциально станут частью нашего ближайшего будущего, Германия определила так называемые цифровые тестовые зоны на трассах A9 и A93. Причина выбора именно этих участков проста: там есть все критерии, необходимые для оценки навыков этих беспилотных автомобилей. Прежде всего это прямые и извилистые участки дорог, холмистые ландшафты, а многочисленные двух-, трех- и четырехполосные участки чередуются.

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Редкий черно-белый знак почти не афишировался. Поэтому даже не все жители прилегающих к указанным дорогам поселений знают и разбираются в этих знаках. Однако, видя такой знак, водитель должен знать – где-то впереди или позади едет беспилотник, поэтому осмотрительность здесь не помешает.