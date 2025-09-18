Чи справді китайські авто заповнили український авторинок: дослідження

Китайський автопром стрімко еволюціонує. Сучасні автомобілі з КНР — це не лише бюджетні рішення, а й втілення передових технологій, інноваційного дизайну та європейської інженерії. Особливо помітний прогрес у сегменті електромобілів.

Інститут досліджень авторинку провів аналіз перших реєстрацій нових легкових автомобілів китайського виробництва в Україні. Важливо розуміти, що тут йтиметься не лише про місцеві бренди на кшталт BYD чи Zeekr, а про всі машини які були виготовлені в Китаї — навіть якщо вони мають емблему Audi чи BMW. Таким чином, аналітики зосередилися виключно на автомобілях із позначкою «Made in China» незалежно від марки. Скільки їх прибуло минулого місяця, та у попередні?

У серпні серед 6787 всіх нових імпортних легкових авто, що пройшли першу реєстрацію в Україні, 1809 були виготовлені на китайських підприємствах. Що складає понад чверть ринку — 26,7%, і за підсумками спостережень від серпня 2024 року це найвища частка (а також і кількість).

У липні вона складала 24,5%, у червні — 19,6%, і чим далі ми рухатимемось від поточної дати, тим меншим буде це значення. Зрештою, цю динаміку видно на діаграмі — частка зображена вузькими стовпцями.

Динаміка ринку китайських легковиків: 2024-2025

Серед нових легковиків, вироблених у Китаї, й зареєстрованих у згаданому періоді, лише 7,6% мали бензинові двигуни, з гібридними силовими установками було 3% авто, решта — а це вагома частка 89,4% — електромобілі.

Китайські авто - розподіл за пальним



Серед лідерів за кількістю перших реєстрацій у серпні виділяється четвірка брендів, котрі мали понад сто проданих автомобілів.

BYD (823 шт.) — беззаперечний лідер, котрий щомісяця закріплює свій статус. Ця компанія є флагманом китайської індустрії, відомим насамперед завдяки власним електромобілям та гібридам. BYD розробляє та виробляє авто виключно на власних потужностях у Китаї.

— беззаперечний лідер, котрий щомісяця закріплює свій статус. Ця компанія є флагманом китайської індустрії, відомим насамперед завдяки власним електромобілям та гібридам. BYD розробляє та виробляє авто виключно на власних потужностях у Китаї. Honda (327 шт.) — японський бренд, який у Китаї виробляє автомобілі для внутрішнього ринку та на експорт. Honda співпрацює з місцевими компаніями, утворюючи спільні підприємства, такі як Dongfeng Honda та GAC Honda. Ця стратегія дозволяє їм адаптувати машини до регіональних потреб і знижувати виробничі витрати.

— японський бренд, який у Китаї виробляє автомобілі для внутрішнього ринку та на експорт. Honda співпрацює з місцевими компаніями, утворюючи спільні підприємства, такі як Dongfeng Honda та GAC Honda. Ця стратегія дозволяє їм адаптувати машини до регіональних потреб і знижувати виробничі витрати. Zeekr (193 шт.) — преміальний бренд електромобілів, який належить китайському гіганту Geely Holding Group. Zeekr є прикладом того, як місцеві виробники створюють технологічні та конкурентоспроможні продукти, орієнтовані на глобальний ринок, включаючи Європу та Україну.

— преміальний бренд електромобілів, який належить китайському гіганту Geely Holding Group. Zeekr є прикладом того, як місцеві виробники створюють технологічні та конкурентоспроможні продукти, орієнтовані на глобальний ринок, включаючи Європу та Україну. Audi (120 шт.) — німецький преміальний бренд, що посідає четверте місце у цьому заліку. Більшість моделей Audi, вироблених у Китаї, виготовляється на заводах спільного підприємства FAW-Volkswagen Audi. Ця стратегія дозволяє компанії задовольняти попит на ринках Азії, а також експортувати окремі моделі, що є результатом глибокої інтеграції світових автовиробників у китайську економіку.



Наведений перелік свідчить про змішану картину: на ринок потрапляють як автомобілі від суто китайських компаній (BYD, Zeekr), так і моделі всесвітньо відомих брендів (Honda, Audi), які збираються на спільних підприємствах у Китаї. Це підтверджує, що виробництво «made in China» стало глобальним явищем, що охоплює різні сегменти ринку.

Топ 10 марок авто китайського в-ва



Аналіз серпневих реєстрацій демонструє, що українські покупці вибирають автомобілі «made in China» не лише через ціну, а й завдяки їхнім технологіям, дизайну та практичності. Кожен з автомобілів-лідерів має свої сильні сторони, що приваблюють різні групи споживачів.

BYD Song Plus (386 шт.) — беззаперечний лідер, що закріплює статус BYD як провідного гравця. Цей автомобіль обирають за оптимальний баланс запасу ходу, сучасний дизайн та конкурентну ціну. Це надійне і практичне авто для повсякденного використання. Батарея 87 kWh, ціна від $28 000 (тут і далі за авто в наявності).

— беззаперечний лідер, що закріплює статус BYD як провідного гравця. Цей автомобіль обирають за оптимальний баланс запасу ходу, сучасний дизайн та конкурентну ціну. Це надійне і практичне авто для повсякденного використання. Батарея 87 kWh, ціна від $28 000 (тут і далі за авто в наявності). Honda e:NS1 (202 шт.) — цей електричний кросовер є вибором для тих, хто шукає перевірену якість. Ключове тут — знайомий японський бренд Honda, який гарантує надійність, поєднану з перевагами сучасного електромобіля. Це своєрідний компроміс між традицією та інноваціями. Батарея 53 kWh, від $17 200.

— цей електричний кросовер є вибором для тих, хто шукає перевірену якість. Ключове тут — знайомий японський бренд Honda, який гарантує надійність, поєднану з перевагами сучасного електромобіля. Це своєрідний компроміс між традицією та інноваціями. Батарея 53 kWh, від $17 200. BYD Sea Lion 07 (153 шт.) — ще одна модель від BYD у топі. Її популярність підтверджує, що покупці цінують інженерні та технологічні рішення бренду. Оновлений Sea Lion має сміливий дизайн, високу якість збірки та передові системи, що конкурують з провідними світовими виробниками. Батарея 81 kWh, від $32 500.

— ще одна модель від BYD у топі. Її популярність підтверджує, що покупці цінують інженерні та технологічні рішення бренду. Оновлений Sea Lion має сміливий дизайн, високу якість збірки та передові системи, що конкурують з провідними світовими виробниками. Батарея 81 kWh, від $32 500. Audi Q4 e-tron (98 шт.) — цей німецький преміальний електромобіль обирають за статус та дизайн. Покупці віддають перевагу престижу бренду Audi та його інженерним рішенням. При цьому, виготовлення в Китаї робить цю модель більш доступною на ринку, що дозволяє отримати бажану якість та високі технології за кращою ціною. Батарея 85 kWh, від $33 600.

— цей німецький преміальний електромобіль обирають за статус та дизайн. Покупці віддають перевагу престижу бренду Audi та його інженерним рішенням. При цьому, виготовлення в Китаї робить цю модель більш доступною на ринку, що дозволяє отримати бажану якість та високі технології за кращою ціною. Батарея 85 kWh, від $33 600. Zeekr 7X (93 шт.) — ця модель розрахована на покупців, котрі шукають щось нове та ексклюзивне. Zeekr є преміальним брендом, що пропонує футуристичний дизайн, новітні технології та інноваційні рішення, які виділяють автомобіль на дорозі. Це вибір для тих, хто хоче бути попереду і не боїться експериментувати. Батарея 75 kWh, від $41 300.

Топ 10 моделей авто китайського в-ва



Цей перелік показує, що український ринок «китайських» авто дуже різноманітний. Сьогодні покупець має можливість знайти як економний та надійний електромобіль, так і преміальний, технологічно досконалий кросовер, що повністю відповідає його потребам та очікуванням. І при цьому ще й додається вибір емблеми на капоті — чи то від місцевого заводу, або ж від відомого європейського, американського чи японського бренду.