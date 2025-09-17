Українці стали ввозити удвічі більше електромобілів

У серпні в Україну було ввезено 9274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року, повідомляє Укравтопром з посиланням на Держмитслужбу.

Згідно з даними митної статистики, 1997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7277 – вживані.

Загальна митна вартість ввезених у серпні електромобілів склала майже 8,1 млрд грн, тоді як у серпні 2024 року цей показник був на рівні 3,8 млрд грн.

При цьому обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулорічного серпня.