Скільки коштує зарядити електромобіль у вересні 2025 року

З 1 вересня 2025 року у низці областей були підвищені тарифи на розподіл електроенергії для споживачів як 1, так і 2 класу напруги. Це теоретично могло б потягти підвищення кінцевих тарифів і на ЕЗС, однак на практиці цього не відбулося. Більшість операторів зберегли старі розцінки, повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку.

Лише одна з мереж додала гривню за швидке заряджання, натомість ще один оператор зменшив тарифи, на 1,50 грн за АС підключення, та на 1,91 грн за DC.

Згідно з інформацією з мобільних або веб додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, отримуємо наступні значення у гривнях за 1 «відвантажену» кіловат-годину:

Вересень, 2025

Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається (завершилася), проте цей момент ми не братимемо до уваги.

За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

Середня ціна кіловат-години отриманої через АС-порт цього місяця складає 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт — 17,77 грн (-0,15 грн).

Електромобілі та економія

Відтепер у кожен огляд тарифів на «пальне» для електромобілів ми будемо додавати слайд з візуальним порівнянням витрат на 100 кілометрів пробігу для умовного електромобіля котрий споживає 20 кВт-год/100 км. Це навіть завищене значення витрат, або ж їзда в режимі «все включено» — без економії щодо динаміки і використання додаткового обладнання, зокрема кліматичної системи.

Нижня смуга — середня ціна 10 літрів бензину А-95, чого теоретично мало б вистачати на 100 км пробігу (на практиці — в міському режимі треба більше) для автомобіля з ДВЗ.

Витрати у грошах на 100 км пробігу

Діаграма вказує на те, що найвигіднішим варіантом залишається домашня розетка, особливо якщо є двозонний лічильник електроенергії. Це повільно, у кращому разі до 100...150 км за ніч при віддачі у 3 кВт), але й найменш затратно — приблизно як за порцію кави у кіоску.

Заряджати машину на ЕЗС дорожче, однак тут платимо за швидкість (орієнтовно від 20 хв до 1 год до «повного»), та можливість здійснення міжобласних поїздок, або й локальних, для тих, хто не має можливості користуватися домашньою розеткою, але вже встиг зрозуміти що переваги електромобіля не лише у його економності. Описувати порівняння з витратами бензину немає сенсу — все без коментарів видно на діаграмі.