На скільки може впасти ринок електромобілів в Україні: дискусія фахівців

Після чотирирічної перерви в Києві 12-13 вересня року проходить виставка електромобільності Plug-іn Ukraine 2025. В її рамках відбувся форум “Електромобільна трансформація України”, який зібрав народних депутатів, урядовців, науковців та закордонних гостей. Вони обговорили перспективи ринку електричних автомобілів та зарядної інфраструктури для них.

Народний депутат, екс-спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, що він зареєстрував законопроєкт, який передбачає продовження пільг на ввезення електромобілів в Україні. Його прийняття дозволить суттєво зекономити коти для українців як під час купівлі електромобілів, так і в подальшій їх експлуатації.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач повідомив, що уряд розробляє програму електрифікації транспортної галузі та представить її найближчим часом. В рамках програми незабаром буде відкрито перший потужний зарядний хаб на пункті пропуску України – поблизу Рені Одеської області на кордоні з Молдовою та Румунією.

Надзвичайний та повноважний посол України в Норвегії та Ісландії Олексій Гавриш розповів про стимули цих держав в розвитку ринку електромобілів. Адже в Норвегії зараз ринок автомобілів на 90-97% складається з електричних моделей.

Серед дієвих стимулів, які використовувались в Норвегії, пан посол назвав пільги щодо оподаткування при ввозі авто, під час експлуатації (дозвіл на рух смугами громадського транспорту, безплатне користування паромами тощо). Однак головна умова дієвості цих заходів – прогнозованість та незмінність законодавства протягом визначених років. Це дає можливість інвесторам, бізнесу та населення прогнозувати свої витрати та прибутки через використання електромобілів.

Головний редактор “Авто24” та аспірант ЗУНУ Сергій Матусяк розповів про власне наукове дослідження, яке вивчало вплив стимулів та пільг для електромобілів на прикладі країн Євросоюзу та кореляцію цих даних на український авторинок. Згідно з його доповіддю, ключовими факторами зростання ринку електромобілів в ЄС є:

Фінансові стимули: субсидії та податкові пільги мають найбільший позитивний вплив. Це бонуси за купівлю, податкові пільги під час купівлі та експлуатації.

субсидії та податкові пільги мають найбільший позитивний вплив. Це бонуси за купівлю, податкові пільги під час купівлі та експлуатації. Зарядна інфраструктура: чим більше зарядних станцій, тим вища частка електромобілів на ринку.

чим більше зарядних станцій, тим вища частка електромобілів на ринку. Рівень ВВП: вищий дохід населення корелює з більшою кількістю електромобілів.

В ході дослідження вивчався досвід Німеччини та Швеції: в них стимули різко скасовували, це моментально призводило до падіння ринку електромобілів.

З огляду на ці фактори, прогноз науковців для України у випадку скасування пільг з ПДВ песимістичний. Вони порахували, що в 2026 році, у випадку введення податку ПДВ 20%, відбудеться значний спад ринку — на 50-70%. У період з 2027 по 2030 рік, без впровадження нових стимулів, ринок, найімовірніше, очікує стагнація або дуже повільне відновлення.

Тож Україні необхідно розробити нову державну стратегію підтримки електромобільності. Зокрема, розглянути альтернативні механізми підтримки, наприклад, поетапне скасування пільг після насичення ринку та продовжувати фокусуватися на розбудові зарядної інфраструктури.

Модератор форуму, представник Української Асоціації Учасників Ринку Електромобілів Вадим Ігнатов розповів, що в Україні діє дуже прогресивний закон, що стимулює виробництво електромобілів та комплектуючих. Він дозволяє ввозити без податків запчастини та вузли, обладнання для виробництва електротранспорту.

Однак, на жаль, закон не працює через відсутність виробників цього транспорту. Причому термін дії цього законодавчого акту невдовзі завершиться. Тож закордонним виробникам варто вже сьогодні розпочинати виробництво електромобілів та комплектуючих в Україні.