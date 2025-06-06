Нардепи планують продовжити пільгове ввезення електромобілів

Народні депутати Дмитро Разумков та ще 9 його колег розробили та подали у парламент законопроєкт (№13351 від 06.06.2025) щодо продовження пільгового режиму ввезення транспортних засобів, повідомляє Укравтопром.

До речі які пільги з розмитнення авто діють у 2025 році

Тексту “Проекту Закону про внесення змін до пункту 64 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо продовження пільгового режиму ввезення транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами” поки що немає на сайті Верховної Ради.

Однак відомо, що згідно з чинним законодавством, пільги на імпорт електромобілів в Україну, які надають знижку на митні платежі та ПДВ, закінчуються 31 грудня 2025 року.

Згаданий в назві законопроєкту пункт 64 звучить так: “Тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються в товарній підпозиції 8701 24 (виключно сідельні тягачі для автомобільних напівпричепів), у товарних підкатегоріях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10, 8704 60 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні)”.

До якого часу нардепи пропонують продовжити цю пільгу, стане відомо після публікації проекту на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, впродовж І кв. 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів, загальна митна вартість яких склала $355,5 млн. Наразі експерти пояснюють зростання ринку електромобілів в Україні протягом 2025 року саме можливим скасуванням пільги з ПДВ.