В Україні стали купувати більше нових електромобілів

У минулому місяці в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
Читайте також: За місяць в КНР продається більше авто, ніж в Україні за 26 років
Отже, відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. на 35%.
Основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто – 1238 од (на 91% більше, ніж в травні 2024 р.).
На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.
В ТОП-10 нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen ID.Unyx - 254 од.;
- BYD Song Plus EV - 210 од.;
- Honda eNS1 - 188 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 61 од.;
- Zeekr 7X - 55 од.;
- Zeekr 001 - 52 од.;
- Audi Q4 e-tron - 52 од.;
- Honda M-NV - 44 од.;
- Volkswagen iD.4 - 34 од.;
- BYD Yuan Plus - 28 од.
Усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.