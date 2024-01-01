В Україні стали купувати більше нових електромобілів

У минулому місяці в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Отже, відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. на 35%.

Основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто – 1238 од (на 91% більше, ніж в травні 2024 р.).

На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.

В ТОП-10 нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.Unyx - 254 од.; BYD Song Plus EV - 210 од.; Honda eNS1 - 188 од.; BYD Sea Lion 07 - 61 од.; Zeekr 7X - 55 од.; Zeekr 001 - 52 од.; Audi Q4 e-tron - 52 од.; Honda M-NV - 44 од.; Volkswagen iD.4 - 34 од.; BYD Yuan Plus - 28 од.

Усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.