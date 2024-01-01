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В Україні стали купувати більше нових електромобілів

Попит на нові електромобілі продовжує зростати. Майже всі нові електрички імпортують з Китаю.
В Україні ростає попит на нові електромобілі - Auto24
Євген Гудущан
logo5 червня, 11:11
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У минулому місяці в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Отже, відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. на 35%.

Основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто – 1238 од (на 91% більше, ніж в травні 2024 р.).

На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік.

В ТОП-10 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. Volkswagen ID.Unyx - 254 од.;
  2. BYD Song Plus EV - 210 од.;
  3. Honda eNS1 - 188 од.;
  4. BYD Sea Lion 07 - 61 од.;
  5. Zeekr 7X - 55 од.;
  6. Zeekr 001 - 52 од.;
  7. Audi Q4 e-tron - 52 од.;
  8. Honda M-NV - 44 од.;
  9. Volkswagen iD.4 - 34 од.;
  10. BYD Yuan Plus - 28 од.

Усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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