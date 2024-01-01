В Украине стали покупать больше новых электромобилей

В прошлом месяце в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Итак, относительно мая прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. на 35%.

Основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составили легковые авто – 1238 ед (на 91% больше, чем в мае 2024 г.).

На рынке новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти вчетверо больше, чем в прошлом году.

В ТОП-10 новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen ID.Unyx - 254 ед.; BYD Song Plus EV - 210 ед.; Honda eNS1 - 188 ед.; BYD Sea Lion 07 - 61 ед.; Zeekr 7X - 55 ед.; Zeekr 001 - 52 ед.; Audi Q4 e-tron - 52 ед.; Honda M-NV - 44 ед.; Volkswagen iD.4 - 34 ед.; BYD Yuan Plus - 28 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тыс. новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.