Укр
Ру

В Украине стали покупать больше новых электромобилей

Спрос на новые электромобили продолжает расти. Почти все новые электрички импортируют из Китая.
В Украине растет спрос на новые электромобили - Auto24
Евгений Гудущан
logo5 июня, 11:11
logo0
logo0 мин

В прошлом месяце в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

Читайте также: За месяц в КНР продается больше авто, чем в Украине за 26 лет

Итак, относительно мая прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. на 35%.

Основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составили легковые авто – 1238 ед (на 91% больше, чем в мае 2024 г.).

На рынке новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти вчетверо больше, чем в прошлом году.

В ТОП-10 новых электромобилей месяца попали:

  1. Volkswagen ID.Unyx - 254 ед.;
  2. BYD Song Plus EV - 210 ед.;
  3. Honda eNS1 - 188 ед.;
  4. BYD Sea Lion 07 - 61 ед.;
  5. Zeekr 7X - 55 ед.;
  6. Zeekr 001 - 52 ед.;
  7. Audi Q4 e-tron - 52 ед.;
  8. Honda M-NV - 44 ед.;
  9. Volkswagen iD.4 - 34 ед.;
  10. BYD Yuan Plus - 28 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тыс. новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

#Электромобиль #Volkswagen #Регистриция автомобиля #Aвтобизнес #Новости