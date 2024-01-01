В Украине стали покупать больше новых электромобилей

В прошлом месяце в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
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Итак, относительно мая прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. на 35%.
Основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составили легковые авто – 1238 ед (на 91% больше, чем в мае 2024 г.).
На рынке новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти вчетверо больше, чем в прошлом году.
В ТОП-10 новых электромобилей месяца попали:
- Volkswagen ID.Unyx - 254 ед.;
- BYD Song Plus EV - 210 ед.;
- Honda eNS1 - 188 ед.;
- BYD Sea Lion 07 - 61 ед.;
- Zeekr 7X - 55 ед.;
- Zeekr 001 - 52 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 52 ед.;
- Honda M-NV - 44 ед.;
- Volkswagen iD.4 - 34 ед.;
- BYD Yuan Plus - 28 ед.
Всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тыс. новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.