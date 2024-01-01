Во сколько раз китайский авторынок превышает украинский: статистика

В апреле автопродажи в Китае росли третий месяц подряд, увеличившись на 14,8% по сравнению с предыдущим годом и составили 1,78 млн ед, сообщает Укравтопром.

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Более половины (50,8%) реализованных за месяц авто были электромобили и гибриды, известные под общим названием “NEV”, спрос на которые увеличился в годовом исчислении на 33,9%.

Драйвером спроса стала правительственная программа, которая предоставляет субсидии на обмен старых авто на новые электромобили.

Получается, что китайский рынок в 312 раз превышает украинский. То есть при таком соотношении за месяц в КНР продается больше авто, чем в Украине за 26 лет. Важно понимать, что в Китае проживает примерно в 38–39 раз больше людей. Простой подсчет показывает, что продажи новых авто в КНР, пропорционально количеству населения, примерно в 8 раз больше, чем в Украине.