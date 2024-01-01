Почему китайский кроссовер за 50 тысяч долларов раскупили еще до премьеры

Aito M8 является электромобилем с удлинителем диапазона действия. Он доступен в Китае по цене от 368 000 до 458 000 юаней (~50 800 - 63 200 долларов соответственно). Это точно не самый дешевый кроссовер, однако, похоже, он стал бестселлером еще до выхода на рынок.

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Как сообщает Carscoops, с 6 марта компания Aito получила более 70 000 предварительных заказов на M8, несмотря на то, что внедорожник выйдет на рынок только в следующем месяце. В отчете говорится, что автопроизводитель получил 7500 предварительных заказов за первый час, 21 000 за первые шесть часов и 28 000 только за 12 часов.

Aito M8 имеет длину в 5190 мм, ширину 1999 мм, высоту 1795 мм и колесную базу в 3105 мм. Модель оснащена 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом на 158 л.с., который служит исключительно как удлинитель запаса хода. Он работает в паре с электродвигателями мощностью 221 л.с. на передней оси и 304 л.с. сзади.

Покупателям доступны на выбор аккумуляторы емкостью 36 кВт-ч и 51,9 кВт-ч, обеспечивающие запас хода на полностью электрическом ходу до 201 и 310 км соответственно. Компания утверждает, что с полностью заряженной батареей и полным баком Aito M8 может проехать до 1526 километров.

800-вольтовая электрическая архитектура позволяет получить 150 километров запаса хода всего за 5 минут. В салоне внимание водителя будут привлекать три массивных экрана, плавающая центральная консоль и две беспроводные зарядные панели. Также есть 75-дюймовый проекционный дисплей и дополнительный экран для пассажиров заднего ряда.

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Напоследок Aito предлагает кроссовер M8 в конфигурациях 2+3 и 2+2+2. Все модели включают расширенную систему помощи водителю Huawei ADS 3.0 с LiDAR, 12 ультразвуковыми радарами и 11 камерами высокой четкости.