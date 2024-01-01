Китайские электромобили вытеснили Tesla в Европе

Как сообщает Carscoops, в начале 2024 года европейское подразделение Tesla было одним из самых популярных брендов электромобилей в регионе, однако свежие данные свидетельствуют о том, что положение американского автопроизводителя ухудшается.

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Данные Jato Dynamics показывают, что Tesla продала 15 700 автомобилей в феврале 2025 года, по сравнению с 28 100 единицами за аналогичный период 2024 года. Это значительное падение на 44%. В то же время общий рынок электромобилей в ЕС вырос на 26 процентов до 164 100 единиц.

Tesla Model Y Juniper

Наибольший рост продемонстрировали китайские бренды, которые в целом продали 19 800 единиц. Плохие показатели Tesla сократили ее рыночную долю до 9,6 процента, что является худшим показателем за февраль за последние пять лет, а рыночная доля автопроизводителя с начала года снизилась с 18,4 до 7,7 процента по сравнению с показателями 2024 года.

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Одним из частичных объяснений этому является появление обновленной Model Y которая была представлена в январе этого года, но не сразу была доступна в Европе. Вполне естественно, что покупатели захотят дождаться нового внедорожника. Однако, пока неизвестно стабилизирует ли положение компании выход новой версии кроссовера на рынок.

Polestar 3

Китайские бренды только усиливают свое положение. Самым популярным бредом остается BYD, продажи которого выросли на 94% до 4436 экземпляров. Далее следует Polestar с 84% и 2405 проданными автомобилями, тогда как тройку лидеров замыкает XPeng с 1034 единицами, что на 259 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Но, самым эффективным брендом с точки зрения продаж электромобилей был Volkswagen, количество регистраций которого выросло на 180 процентов до 19 600 единиц. Кроссовер ID.4 немецкого бренда стал третьим самым продаваемым электромобилем после Model 3 и Model Y, а ID.7 и ID.3 оказались на пятом и шестом местах. Промежуточное место между ними занял Renault 5, получивший звание “Автомобиль года”.