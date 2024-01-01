Американцы массово продают свои Tesla из-за политики Илона Маска

Компания Tesla переживает репутационный кризис и испытывает возмущение со стороны многих людей из-за политической деятельности ее генерального директора Илона Маска. Reuters сообщает, что по данным Edmunds, “автомобили Tesla 2017 модельного года или новее составляли 1,4% всех транспортных средств, проданных до 15 марта”.

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Это на 0,4% больше, чем в прошлом году, и является значительным ростом, поскольку это рекордный уровень продаж/обмена Tesla на автомобили других брендов. После того, как Илон Маск занял должность руководителя Департамента эффективности правительства и начал активное внедрение своей политики, автопроизводитель, а также владельцы Tesla стали объектами ненависти американцев.

Tesla Model Y Juniper

В частности, дилерские центры компании подвергаются нападениям, тогда как водители Tesla подвергаются оскорблениям, или даже становятся жертвами вандализма. Джессика Колдуэлл с Edmunds сказала, что “изменение в настроениях потребителей Tesla может создать возможность для других автопроизводителей и стартапов электромобилей получить преимущество”.

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Это может быть хорошей новостью для последних, но, очевидно, не для Tesla, которая в последнее время еще демонстрирует падение продаж.