Разъяренный американец разгромил дилерский центр Tesla

Как сообщает Carscoops, офис прокурора округа Орегон недавно объявил, что 41-летний Адам Мэтью Лански был привлечен к федеральному суду за хранение коктейлей Молотова при попытке уничтожить имущество автосалона Tesla в Салеме.

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Его обвиняют в “незаконном хранении незарегистрированного разрушительного устройства”. 20 января – в день инаугурации Дональда Трампа – он попытался забросать дилерский центр Tesla бутылками с зажигательной смесью. Почти через месяц спустя он совершил повторный рейд, использовав огнестрельное оружие.

Вскоре правоохранители заявили, что “запись с камер наблюдения, полученная из автосалона, показывает, как Лански бросает коктейли Молотова, которые попали в здание дилерского центра и несколько транспортных средств, вызвав пожары”. Впоследствии они предоставили еще одну запись, на которой заметно автомобиль нападающего, в момент стрельбы.

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Лански задержали во вторник, 4 марта. Сообщается, что судья постановил оставить его под стражей. Из-за его действий дилерский центр Tesla подвергся значительным разрушениям, поскольку в результате пожара сгорела Model X, а в стеклянных панелях здания остались отверстия от пуль.

Автосалоны и электромобили Tesla стали жертвами общественного недовольства в результате сомнительной политики Илона Маска в должности главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Из-за этого, некоторые американцы даже меняют логотипы своих электромобилей на эмблемы других автопроизводителей.