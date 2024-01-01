Акции Tesla просели на 30%

Стоимость акций Tesla в феврале потеряла 28% и продолжает падать. На торгах 4 марта акции потеряли еще 4,4%, опустившись до $272, информирует Укравтопром.

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Эксперты связывают такое падение сразу с несколькими факторами, влияющими на стоимость компании: