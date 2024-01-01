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Акции Tesla просели на 30%

Прошлый месяц стал для акционеров Tesla худшим с конца 2022 года. Цены на акции компании снижаются, некоторым может показаться что это неплохая возможность для закупок.
Акции Tesla потеряли 30% стоимости - Auto24

Производительность Tesla Model 3

Евгений Гудущан
logo5 марта, 18:30
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Стоимость акций Tesla в феврале потеряла 28% и продолжает падать. На торгах 4 марта акции потеряли еще 4,4%, опустившись до $272, информирует Укравтопром.

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Эксперты связывают такое падение сразу с несколькими факторами, влияющими на стоимость компании:

  • Коррекция стоимости после завышенных ожиданий от победы Трампа на президентских выборах.
  • Тарифные войны с Мексикой и Канадой, где базируются некоторые ключевые поставщики Tesla.
  • Двукратное падение продаж электромобилей компании в Китае.
  • Снижение спроса на европейских рынках.
  • Странное поведения Илона Маска и его работа на Трампа.

#Aвтоновинки #Tesla #Новости