Акції Tesla просіли на 30%

Вартість акцій Tesla в лютому втратила 28% і продовжує падати. На торгах 4 березня акції втратили ще 4,4%, опустившись до $272, інформує Укравтопром.

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Експерти пов'язують таке падіння одразу з кількома факторами, що впливають на вартість компанії: