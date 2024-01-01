Акції Tesla просіли на 30%

Tesla Model 3 Performance
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Вартість акцій Tesla в лютому втратила 28% і продовжує падати. На торгах 4 березня акції втратили ще 4,4%, опустившись до $272, інформує Укравтопром.
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Експерти пов'язують таке падіння одразу з кількома факторами, що впливають на вартість компанії:
- Корекція вартості після завищених очікувань від перемоги Трампа на президентських виборах.
- Тарифні війни з Мексикою і Канадою, де базуються деякі ключові постачальники Tesla.
- Дворазове падіння продажів електромобілів компанії в Китаї.
- Зниження попиту на європейських ринках.
- Дивна поведінка засновника компанії Ілона Маска та його робота на Трампа