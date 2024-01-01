Укр
Ру

Акції Tesla просіли на 30%

Минулий місяць став для акціонерів Tesla найгіршим з кінця 2022 року. Ціни на акції компанії знижуються. Тож декому може здатись, що це непогана можливість для закупок.
Акції Tesla втратили 30% вартості - Auto24

Tesla Model 3 Performance

Євген Гудущан
logo5 березня, 18:30
logo0
logo0 хв

Вартість акцій Tesla в лютому втратила 28% і продовжує падати. На торгах 4 березня акції втратили ще 4,4%, опустившись до $272, інформує Укравтопром.

Читайте також: Що відомо про рестайлінгову Tesla Model S

Експерти пов'язують таке падіння одразу з кількома факторами, що впливають на вартість компанії:

  • Корекція вартості після завищених очікувань від перемоги Трампа на президентських виборах.
  • Тарифні війни з Мексикою і Канадою, де базуються деякі ключові постачальники Tesla.
  • Дворазове падіння продажів електромобілів компанії в Китаї.
  • Зниження попиту на європейських ринках.
  • Дивна поведінка засновника компанії Ілона Маска та його робота на Трампа

#Новини #Автоновинка #Tesla