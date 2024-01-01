Що відомо про рестайлінгову Tesla Model S

Tesla Model S є першим власним електромобілем американського автовиробника після родстера на базі Lotus. Попри те, що седан представили ще у 2012 році, автівку було оновлено у 2017 та 2022 роках. Однак, продажі електромобіля свідчать про те, що покупці потребують чогось нового.

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Цілком логічно було б очікувати, що Tesla готує наступника Model S, проте, Carscoops повідомляє, що компанія, схоже, задовільниться лише незначним фейсліфтингом. Віце-президент Tesla з інженерних питань Ларс Мораві нещодавно підтвердив цю припущення, натякаючи на майбутнє оновлення як для Model S, так і для Model X під час свого виступу в подкасті Райана Маккефрі Ride the Lightning.

Tesla Model S 2024

“Оновлення кілька років тому було більш масштабним, ніж більшість людей думали з точки зору архітектури та структури. Пізніше цього року ми полюбимо це; ми подбаємо про те, що ми вкладаємо в 3 і Y. Кожен тут має місце у своєму серці для S/X. Найближчим часом вони нікуди не підуть”, – сказав Мораві.

Попри те, що жодної офіційної інформації немає, оновлення 2026 модельного року може надати седану зовнішність нових Model 3 Highland і Model Y Juniper. Крім створення нового зовнішнього вигляду, інакші кузовні елементи можуть покращити аеродинаміку автівки, що потенційно розширить її запас ходу.

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Судячи з коментарів віце-президента Tesla, компанія, схоже, вважає, що Model S 2022 року вже принесла значні структурні оновлення, які можуть бути перенесені у версію 2026 року. Але інженери Tesla все ще можуть знайти способи підвищити ефективність за допомогою менших змін, таких як оновлення коліс чи гальм.

Крім того, з оновленням 2022 року Model S отримала кардинально новий салон. Якщо Tesla дотримуватиметься свого підходу з Model Y Juniper, оновлена Model S може представити тонкі, але бажані доповнення, такі як навколишнє освітлення або передня камера, встановлена на бампері. Наостанок, очікувати кардинальних змін трансмісії не варто.

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Наразі Tesla Model S пропонується в США у повнопривідній версії з запасом ходу до 660 кілометрів, або у високопродуктивному варіанті Plaid, що може подолати лише 560 кілометрів та має три електродвигуни загальною потужністю в 1020 кінських сил. В такому виконанні седан може розганятися до 100 км/год менш ніж за 2 секунди та розвивати максимальну швидкість в 322 км/год.